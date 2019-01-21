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Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
Представители правительств Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами в понедельник в Иерусалиме.
На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
С украинской стороны документ подписал соглашение о свободной торговле Украина-Израиль первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он также пояснил, что это даст украинским экспортерам.
"Будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу; новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту; увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные сектора, ИТ, инновации; новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости", - написал С.Кубив в своей странице в Фейсбук в понедельник.
По словам первого вице-премьер-министра, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.
Как сообщалось, П.Порошенко 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле.
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