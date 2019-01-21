Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Война в Сирии, несмотря на то что и российский, и американский президент уже по многу раз победили "бородачей" из ИГИЛ, продолжается. И чем дальше, тем больше она приносит неприятностей российским "торговцам оружием", показывая крайнюю неэффективность российского оружия в целом. И касается это прежде всего систем противовоздушной обороны, которые уже долгие годы являются одним из основных статей военного экспорта Российской Федерации.

Так, 21 января Армия обороны Израиля во время очередного удара ВВС Израиля по иранским и сирийским целям уничтожила очередной российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" - соответствующее видео выложила в Тwitter пресс-служба израильской армии.

Несмотря на наличие видеозаписи, до сих пор непонятно, чем именно был уничтожен зенитно-пушечный комплекс российского производства - и, по всей видимости, под управлением российского расчета. Есть несколько версий, и в числе возможных претендентов на победу фигурируют и крылатая ракета Delilah, и ракета Spike NLOS.

Кадры уничтожения очередного "Панциря" (напомним, что предыдущий комплекс был уничтожен в ходе налета 10 мая 2018 г.) стали серьезным ударом по российской оборонке. Пока непонятно, под каким именно соусом подадут этот факт российским теле-потребителям, однако, по всей видимости, мы увидим серию номер два с "криворукими арабами", которые не умеют пользоваться классной российской техникой.

И понятно, что такая версия "прокатит" только внутри России, так как и мы, и западные читатели прекрасно помним события 7 февраля 2018 г., когда в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой "ЧВК Вагнера" вполне "советнического" происхождения. И, кстати, оттуда тоже есть кадры уничтожения высокоточным оружием техники вместе с расчетами.

Интересен и еще один факт - израильские военные утверждают, что задействовали линию связи с российскими военными в ходе ночных ударов по Сирии. То есть в очередной раз россиян, что называется, "поставили на место" - как и в случае с гибелью российского Ил-20. По всей видимости, израильтяне просто предупредили о налете за некоторое весьма короткое время (10-15 мин.) до подлета ракет к целям. Притом что российские военные слезно просили предупреждать хотя бы за пару часов до налета, что, очевидно, было проигнорировано израильскими военными, так как такой факт может привести к резкому снижению эффективности удара.

Что же касается самого комплекса "Панцирь-С1", то он активно применялся российской армией в ходе боевых действий на Донбассе - причем как в ходе летней кампании 2014 г., так и зимой 2015 г. под Дебальцево.

При этом наша авиация на тот момент не имела никаких средств противодействия такому оружию, чем и объясняется их достаточно высокая эффективность, которая, по сути, сыграла плохую шутку с российскими генералами, уверовавшими в "супероружие". Иначе чем можно объяснить, например, заявления минобороны РФ от 14 апреля 2018 г. о том, что "зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", принятый на вооружение российской армии в 2012 г., показал почти 100%-ную эффективность при отражении авиаудара США и союзников по объектам режима Асада в Сирии в ночь на 14 апреля".

Такие провалы в Сирии уже привели к резкому уменьшению интереса зарубежных заказчиков к российским средствам ПВО. Очень характерный пример - Индия, которая уже достаточно долго является основным партнером РФ в военной сфере.

В октябре 2018 г. представители индийского военного руководства официально объявили южнокорейскую компанию Hanwha Defense Systems единственной компанией, прошедшей квалификационный отбор по программе обновления ракетных систем.

В тендере 2013 г. Индия рассматривала три компании, которые будут поставлять свои ракетные комплексы на вооружение страны, - южнокорейскую Hanwha Defense Systems, которая предложила гибридную систему Biho, а также две российские компании - концерн "Алмаз Антей", который предложил модернизированную систему "Тунгуска", и КПБ "Тула" с все той же пушечно-ракетной системой "Панцирь".

Индийская программа предусматривает закупку пяти полков или 104 ракетных комплексов, в том числе 4 928 ракет и 172 260 единиц боеприпасов стоимостью на сумму $1,6 млрд. Компания-победитель также обязуется обеспечить полную передачу технологий по техническому обслуживанию ракет на государственное управление комитета по военным заводам Индии.

Показательно, что россияне после проигрыша закатили настоящую истерику. Сначала министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели выразил недовольство этим, заявив буквально, что такой шаг индийского правительства спровоцировал новый виток роста напряженности между двумя союзническими странами.

Затем министерство обороны России уже официально направило в министерство обороны Индии письма с просьбой пересмотреть весь процесс отбора, прежде чем принять окончательное решение. И, наконец, буквально на днях появилось сообщение, что Россия подала протест в связи с решением правительства Индии. Пока, правда, непонятно, в какой именно орган был направлен документ, но сам факт весьма красноречив.

Таким образом, можно говорить, что дальнейшее участии России в войне в Сирии приведет только к еще большим проблемам с продажами российских систем вооружения, так как тот же Израиль находится на гораздо более продвинутом уровне.

А для российских оружейников это путь в никуда, так как без денег от продаж оружия в условиях тотальных санкций дальнейшее развитие просто невозможно. А в оружейной сфере любое отставание чревато потерей рынка - слишком уж быстро развиваются технологии и слишком много желающих занять нишу в таком сегменте, как торговля оружием.