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Украинский бизнес спрогнозировал курс гривни на ближайший год
Большинство представителей украинского бизнеса (78,6%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев будет выше показателя в 29 гривень/доллар.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в четвертом квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.
Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,6 гривни/доллар).
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29-30 гривень/доллар.
Опрос проводился с 5 ноября по 4 декабря 2018 года. В нем приняли участие 675 предприятий из 22 регионов Украины (без учета оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей).
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