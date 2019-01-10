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Big Mac index: гривня оказалась одной из самых недооцененных валют мира
The Economist посчитал, что гривня является одной из самых недооцененных валют мира.
Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.
Издание опубликовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.
По данным The Economist, стоимость гривни недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 гривень за доллар.
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