Штабные заготовки Тимошенко. «Томос на хлеб не намажешь» и «Украденная победа»

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Партия Тимошенко, похоже, испытывает глубокую неуверенность в победе своей кандидатки - и потому обещает организовать после 31 марта новый майдан.

"ДС" продолжает серию публикаций, посвященных самым интересным штабным заготовкам кандидатов на президентский пост. Первый материал поведал о сюрпризах, подготовленных командой Петра Порошенко. А сейчас мы расскажем о том, какие ответы придумала команда Юлии Тимошенко.

Съезд "Батьківщини", на котором Юлия Тимошенко будет официально выдвинута на пост президента, запланирован на 22 января. Там же будет презентована предвыборная программа кандидатки. Впрочем, некоторые важнейшие посылы кампании Тимошенко в официальную программу не попадут - это будут, так сказать, апокрифы, которые, тем не менее, будут усиленно внедряться в массовое сознание через сети пропагандистов офлайн и онлайн.

"Томос на хлеб не намажешь"

Юлия Тимошенко 6 января написала в "Фейсбуке": "Искренне поздравляю всех украинцев с официальной передачей томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины. Это большой день и знаменательная дата. Это именно то событие, которое определяет историю нации на много лет вперед. Очень символично и хорошо, что мы получили томос именно сегодня - 6 января, в Святой вечер, канун Рождества Христова. Подобный символизм должен вдохновлять нас на успехи и победы... С первого дня в политике я стремилась, чтобы в Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь... От всего сердца выражаю огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, патриарху Филарету за их работу, за несокрушимость и мужество! Это те люди, которые уже стали частью великой истории!"

7 января она еще раз подчеркнула: "То, что официальное получение Томоса об автокефалии нашей православной церкви состоялось в Святой вечер - это символ, знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев - на хорошую и мирную жизнь".

Тем временем блогер Михаил Ковальчук, на своей фейсбук-страничке прямо указывающий, что он работает в столичной парторганизации "Батьківщини", 6 января запустил в соцсети лозунг: "Томос - это хорошо, но с пенсией 1400 грн его на хлеб не намажешь".По утверждению Ковальчука, "каждый второй об этом в народе говорит, кроме порохоботов".

Судя по тому, что свой пост он так и не стер (несмотря на поздравительные заявления Тимошенко о Томосе), партийное начальство Ковальчука с ним согласно. Его нисколько не смущает то, что Томос на хлеб не намажешь ни с какой пенсией - пусть даже она будет 14 тыс. грн или 140 тыс. грн. А еще на хлеб не намажешь Украину, независимость, армию. Но "Батьківщина", похоже, как раз и рассчитывает на тех, кто готов отречься и от Томоса, и вообще от Украины ради порции масла - пусть и российского (то бишь пальмового), лишь бы можно было на хлеб намазать.

С другой стороны взялся за Томос блогер Михаил Чаплыга, который о своих связях с Тимошенко говорит так: "Юлю выбрал лишь потому что с моей точки зрения это правильный и рациональный вариант". Он уточняет: "Я не в ее штабе и мне проще, но так сложилось, что меня ассоциируют с ней в силу публичности моего выбора. И однажды она просто сказала - помни... хочешь ты того или нет, но теперь тебя будут ассоциировать со мной - дальше решай сам".

И вот как он решает. 7 января (уже после того как Тимошенко поздравила украинцев с Томосом, поблагодарила патриарха Варфоломея и назвала глубоко символичным вручение Томоса в канун Рождества) он написал: "ПОРОШЕНКО: 1. Уничтожил настоящую Украинскую Независимую Церковь УПЦ-КП (Патриархат). 2. Привел "стамбулят греческих", что обязали поминать Кирилла. Да. Именно так. У нас был НАШ - настоящий Патриархат... Украинский. Да не признали его другие Церкви, но он был НАШ. Теперь у нас колония стамбульских греков... (еще есть 14 патриархатов из которых можно было выбирать, но они ПОБРЕЗГОВАЛИ) тоже не признанная... и не будет признана. Предвыборная кампания ценой ПРОДАЖИ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ. Один в один как было при ассоциации с ЕС".

Также он высказал "Пророчество: Еще в этом году у нас снова возникнет подобие "УПЦ-КП". Наше... родное..." 8 января он добавил: "Только на моей памяти Порошенко 5-й раз поздравляет с томосом... и на пятый раз томос оказался копией да еще и нелегитимной... А почему копию томоса нелегитимного привязали по традиции КПСС к Рождеству - бо Петру под выборы так нужно... Други мои - Петро просто НАДРУГАЛСЯ со своими "братанами в законе" над самым святым - над МЕЧТОЙ о независимой православной Церкви... И повторю свое пророчество. У нас снова будет УПЦ-КП (возможно и под другим именем)... Пыль томоса спадет совсем скоро... и похмелье будет страшным..."

Не спрашивайте, какую непризнанность имеет в виду Чаплыга, если Томос как раз и есть документ о признании Православной Церкви Украины со стороны Вселенского Патриархата. Не спрашивайте, почему Чаплыга не брезгует повторять российские выдумки о нелегитимности нашего Томоса (кстати, 9 января его подписали все члены синода Вселенского патриархата), о "колонии стамбульских греков". Он пользуется тем, что есть у него под рукой, чтобы слепить психологически убедительную ложь - этим он занимается профессионально. Сейчас его задача - нивелировать значение Томоса в глазах патриотического электората, так же как задача Ковальчука с его лозунгом "Томос на хлеб не намажешь" - нивелировать значение Томоса в глазах беднейших слоев населения.

"Мы победим, но победу у нас украдут"

Еще одна заготовка Чаплыги рассчитана уже на начало апреля, то есть на те дни, когда Центральная избирательная комиссия будет устанавливать результаты голосования 31 марта. В комментарии, опубликованном 8 января, Чаплыга уверяет, что уже готовятся масштабные фальсификации: "В одном из опросов Порошенко нарисовали 14 процентов - вдвое больше. Когда приписывают 2% - это можно считать психологическим давлением. А если показатели умножают на 2 - это уже легитимизация подтасовки. Во время выборов Порошенко попробует использовать бригады бывших атошников и созданные на местах "варты", будет играть с реестром избирателей - по традиции Януковича. Они уже приступили к подкупу 2 млн избирателей - через платных агитаторов, и эта схема почти законна".

Не спрашивайте у Чаплыги доказательств - он всего лишь пересказал, расцветив пришедшими ему в голову подробностями, заявление "Батьківщини", опубликованное на ее официальном сайте 4 января. "Применение админресурса и использование подконтрольных силовиков для давления на оппонентов, запугивание бюджетников и банальный подкуп - вот истинные ценности, на которые делает ставку нынешний режим. Чтобы потом легализовать нужный результат с помощью лояльных СМИ и ЦИК", - уверяет "Батьківщина". Она предупреждает: "Понимая, что 5 лет бездарного управления не оставили нынешнему президенту шансов не то что на переизбрание, но и на выход во второй тур, его технологи сейчас активно готовят почву для масштабных фальсификаций, традиционно прикрывая это высокопарной патетикой".

Если убрать патетику, то в сухом остатке имеем глубокую неуверенность (на грани отчаяния) партии Тимошенко в победе своей кандидатки - ну и обещание организовать после 31 марта новый майдан. "Мы защитим выбор украинцев на президентских выборах", - анонсирует "Батьківщина". По-видимому, она будет готовить третий майдан, не дожидаясь выборов, а параллельно с проведением предвыборной кампании Тимошенко. Сама Тимошенко еще за неделю до нового года пообещала: "На президентских выборах, какие бы технологии ни использовал Порошенко, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всему. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы".

Кстати, в Кремле этот сценарий заказали давно. Зачинательница российской интернет-пропаганды pravda.ru еще полгода назад известила, что сразу после выборов Украину "ждет третий Майдан. Последний. Потому, что смертельный".

"Порошенко берет новые кредиты для погашения старых"

Понятно, что свою кампанию Тимошенко будет строить на критике Порошенко - кого же еще, не Путина же. Поэтому ей придется делать упор не на теме отражения российской агрессии (именно эта тема будет доминировать в кампании Порошенко), а на теме экономических потерь Украины за 2014-2018 годы, делая вид, что все экономические проблемы Украины лежит исключительно на Порошенко.

Впрочем, риторику самой Тимошенко можно будет оценить позже, дождавшись съезда "Батьківщини" и послушав ее программное выступление. Пока же можно говорить о том, что уже рассказывают избирателям члены ее команды.

Свежим поводом оказался обнародованный на днях текст меморандума с МВФ. 9 января его прокомментировал народный депутат от "Батьківщини" Сергей Евтушок: "По кредитам, которые понабирала коррумпированная власть Порошенко за время своего правления, долго придется расплачиваться простым украинцам". "Правительство берет кредиты МВФ и повышает цену на газ, чтобы возвращать свои долги! Долги правительств Порошенко после Революции Достоинства", - утверждает Евтушок. Что ж, это заявление как раз из тех, которые можно проверить.

Посмотрим, как вырос внешний долг Украины (суммарно государственный долг и гарантированный государством долг) с конца декабря 2007 г. по конец февраля 2010 г. (этот промежуток времени полностью относится ко второму премьерству Тимошенко, которое длилось с 18 декабря 2007 г. по 11 марта 2010 г.). На 31 декабря 2007 г. внешний долг Украины составлял $13,849 млрд, на 28 февраля 2010 г. - $26,027 млрд, таким образом, он вырос за два года и два месяца на $12,178 млрд.

Теперь посмотрим динамику с конца февраля 2014 г., то есть при премьерстве Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. На 28 февраля 2014 г. внешний долг Украины составлял $37,152 млрд, а на конец ноября 2018 г. (более свежих данных Минфин еще не обнародовал) - $48,255 млрд, таким образом, он вырос за четыре года и девять месяцев на $11,103 млрд. Еще раз: за четыре года и девять месяцев Яценюк и Гройсман накопили долгов меньше, чем Тимошенко за два года и два месяца. При том что она правила в мирных условиях, а не в условиях войны и оккупации Россией Крыма и Донбасса. То есть Тимошенко наращивала внешний долг Украины в мирное время вдвое быстрее, чем Яценюк и Гройсман во время войны.

И более трех четвертей долга, накопленного на конец ноября 2018 г., составляют долги предыдущих правительств (до Яценюка и Гройсмана), включая и правительство Тимошенко. Но если Евтушок всю эту сумму долга приписывает Порошенко - что ж, значит, такова политика партии, значит, так собирается строить свою кампанию Тимошенко. Дескать, ни сама Тимошенко ни в чем не виновата, ни Янукович с Азаровым, ни, конечно, Путин - во всех экономических бедах Украины, включая падение гривны, низкий ВВП на душу населения, низкие зарплаты и пенсиии и т.п., виновен только Порошенко.