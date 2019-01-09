Штабные заготовки Порошенко. Ющенко, Керченский прорыв-2 и конец Путина

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

От Порошенко будет много интересных сюрпризов, включая «Керченский пролив-2» и экономический пиар. А еще порохоботы обещают «конец Путину», но только если Порошенко победит.

С 31 декабря в Украине идет официальная избирательная кампания. Пока только началось выдвижение кандидатов на президентский пост, но штабы уже вовсю работают и, пока народ был занят праздниками и Томосом об автокефалии, успели понапридумывать всякого разного для избирателей, ну и для конкурентов тоже.

О самых интересных штабных заготовках "ДС" решила рассказать в серии публикаций, посвященных отдельным кандидатам. Начнем мы с Петра Порошенко.

Возвращение Ющенко

В составе делегации, которая прилетела вместе с президентом Петром Порошенко в Стамбул (Константинополь) для участия в церемонии подписания Томоса, два человека вызвали удивление у журналистов: экс-президент Виктор Ющенко и министр обороны Степан Полторак. О Полтораке скажем чуть позже, а о роли Ющенко поведал блогер Борис Кушнирук.

"Ющенко последние два года выполнял невероятно важную, но незаметную для большинства граждан миссию. Он по договоренности с Петром Порошенко объехал все православные церкви и вел переговоры с предстоятелями православных церквей насчет предоставления Томоса. С некоторыми из них он встречался несколько раз. Он также встречался с ведущими западными политиками, для того чтобы заручиться их поддержкой в вопросе предоставления Томоса. Об этом почти никто не знал. Это была очень полезная, в чем-то даже бесценная дипломатическая деятельность", - рассказал Кушнирук. Поэтому, утверждает он, "Ющенко имеет полное моральное право считать себя одним из главных вдохновителей этой победы. В то же время некоторые украинские политики, очевидно по поручению Путина, ездили по Православной Церкви с прямо противоположной миссией".

Сейчас Ющенко свою миссию борьбы за Томос уже завершил, а значит, освободился для участия в предвыборной кампании Порошенко. Впрочем, его задача будет не столько в том, чтобы расхваливать достоинства Порошенко, сколько в том, чтобы рассказывать избирателям о том, как боролась против получения Томоса и против вступления Украины в НАТО Юлия Тимошенко.

Собственно, он уже начал это делать. 5 января в интервью телеканалу "Прямий" Ющенко заявил, что во времена его президентства процессу предоставления Томоса об автокефалии Украинской поместной церкви препятствовала тогдашний премьер Тимошенко. В частности, по словам Ющенко, она обсуждала вопрос создания Украинской поместной церкви с патриархом Иерусалимским и говорила ему, чтобы "он не торопился".

Конечно, Ющенко - стараниями той же Тимошенко - сейчас не самый популярный политик в Украине. Но его свидетельства как непосредственного участника важнейших переговоров о Томосе и о НАТО могут быть убедительными для немалой части патриотического электората. А для Порошенко очень важно оттолкнуть от Тимошенко именно этот электорат.

Керченский пролив-2

"ДС" уже писала о том, что секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал еще одну попытку прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. И что попытка эта, по неофициальной информации, готовится на середину января, причем сопровождать украинские корабли из Одессы до Керченского моста будут три боевых корабля США, Великобритании и Турции, а среди членов украинских экипажей будут наблюдатели из Германии и Франции. "Линия обороны" подтверждает, что обещанный Турчиновым заход катеров ВМС Украины в акваторию Азовского моря через Керченский пролив должен состояться на днях.

7 января в румынский порт Констанца уже прибыл десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry. Планируется, что 10 декабря он покинет Констанцу, к нему присоединится фрегат ВМС Румынии ROS Regele Ferdinand для серии учений в румынских и международных водах Черного моря. "Транзит USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - заявила командующий шестым оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франчетти.

На борту 190-метрового корабля могут размещаться около 500 американских морпехов, также судно обеспечено доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. Кроме этого, корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Ранее Великобритания отправила свой корабль-разведчик HMS Echo в поддержку Украины в акваторию Черного моря. 19 декабря он прибыл в Одессу, 23 декабря зашел в Констанцу, 29 декабря - в грузинский Батуми, 2 января - в Стамбул, откуда отбыл 6 января. Дальнейший его маршрут не разглашается, но не исключено, что о нем знает Степан Полторак, который как раз в те дни побывал в Стамбуле и (помимо присутствия на подписании Томоса) имел возможность обсудить предстоящие события с турецкой стороной, которая, напомним, тоже должна принять в них участие.

Экономические сюрпризы

"А теперь давайте сравним переговоры Порошенко с Меркель и Макроном по направлению их наблюдателей на украинские плавсредства, резолюцию ООН, которая по сути легализует международные операции по поддержанию Украины в Азово-Черноморском регионе, недавние разведполеты американских и британских самолетов-разведчиков в районе Крыма с приближением в зону конфликта плавучего форпоста дядечки Сэма. Сопоставили? И хорошо, потому что будет интересно", - комментирует блогер Helgi Sharp.

Впрочем, по его инсайдерской информации, в оставшееся перед выборами время будет и много других интересных сюрпризов от Порошенко. Включая экономические шаги и даже swift advance (быстрое продвижение) в Европу.

"Вот что еще я вам скажу... Порошенко пошел ва-банк, и Томос - только начало его танкового похода за Украину. В ближайшие три месяца вы увидите еще много интересного, на фоне чего его конкуренты будут выглядеть бледными тенями на клоунских подмостках предвыборного шапито. И это, кстати, касается определенных экономических шагов, которые (буду честным - ради пиара) придерживались до последних перед выборами месяцев. Даже не знаю, чем его конкуренты смогут перебить этот танковый swift advance в Европу - опять будут юзать Мальдивы, Липецк и офшоры? Да и пусть - нам свое делать", - отметил блогер.

Конец Путину

Впрочем, есть у команды Порошенко и заготовки чисто психологического характера. Эффективность подобных заманух для избирателей не стоит недооценивать - вспомним, как в мае 2014-го сработала простецкая, на первый взгляд, идея, вброшенная в массы: изберем Порошенко в первом же туре - и сэкономим три недели времени для освобождения Донбасса и заодно кучу денег для армии. Сейчас та же идея получила новое обоснование: изберем Порошенко в первом же туре (31 марта 2019 г.) - и Путину придет конец.

Блогер Василь Бойко утверждает: "Уже на высшем политическом уровне ходят слухи. Если Порошенко избирают на второй президентский срок 2019-2024, то в таком случае - Путина как "страшилку" ликвидируют свои же спецслужбы. Так как он уже отыграл свою роль и всё проиграл. На России поставят нового президента, который уже будет идти на уступки Западу и возвращаться в международное право. А это и возврат оккупированных территорий и выплаты многомиллиардных контрибуций. 31 марта 2019 года - последняя битва имперской России за своё право быть Империей. И последняя битва для Путина. Ставки очень высоки. Прошу всех граждан Украины отнестись к Выборам Президента Украины 31.03.2019 - очень серьезно. Ошибки нам уже никто не простит. На кону вся Украина и наше Будущее".

А твитторец PastorKopf уже даже запустил голосовалку о судьбе ВВХ (Владимира Владимировича Х-ла, то бишь Путина): "Переживет ли ВВХ 2 апреля 2019 года, когда Порох пойдет на второй срок?" Кстати, 70% опрошенных отвечают, что не переживет.

Еще один вариант той же идеи: изберем Порошенко - и придет конец Московской империи. "Уверен, что даже самые упоротые в рахе начинают на уровне подкорки понимать, что второго срока Порошенко раха может не пережить. По крайней мере их привычный миропорядок может рухнуть, если не сама недоимперия. Представьте на что они готовы пойти, чтобы этого не произошло", - поясняет твитторец Homer.

Ну а блогер Олег Леусенко нашел убедительное доказательство у российского шовин‏истического военного эксперта Эль-Мюрида (Анатолия Несмияна), который в связи с украинским Томосом констатирует новые реалии, наступившие для России в 2018 году: "От санкций и давления Запад именно в 18 году перешел к проведению качественно иной политики - блокадной и осадной... В этом смысле стратегически путинский режим уже потерпел поражение - за него взялись всерьез и уже без дураков. По сути, именно 18 год стал годом, когда объединенный Запад при всех своих внутренних разногласиях пришел к консенсусу по отношению к путинскому режиму... как именно будет развиваться стратегия блокады России, станет понятно в этом и, видимо, следующем году. Пока мы видим лишь контуры процесса. Но совершенно точно можно сказать, что в 18 году точка невозврата была пройдена... И уж если Запад запускает необратимые процессы - это означает переход в то самое качественно иное состояние в отношениях с путинским режимом. "Томос" в этом случае - просто частный случай общей стратегии. Одно из многих решений, которые формируют плотную и максимально жесткую блокаду, выстраиваемую вокруг путинского режима в России. Цель блокады - максимально истощить противника перед коротким, но действенным штурмом (либо вообще не доводить до него, дождавшись белого флага)".

Чем больше будет подобных панических публикаций в российской блогосфере - тем правдоподобнее будут звучать рассказы украинских блогеров о том, что победа близка - нужно только проголосовать за Порошенко.