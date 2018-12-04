Почему силовики взялись за московских попов

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчера сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины снова наведались с обыском в епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Следственные действия проходили в рамках расследования дела, возбужденного по ст. 161 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии").

Известно, что всего состоялось восемь обысков в Житомире, Овруче и Коростене, а также в Киеве. Они прошли в зданиях и помещениях, которые принадлежат двум епархиям УПЦ МП - Житомирской и Новоград-Волынской а так же Овручско-Коростенской.

"Как пояснили представители правоохранителей, якобы основанием для полного обыска помещения стало изъятие печатной продукции (газеты, листовки с элементами агитационного содержания, которые смогут повлечь разжигание межконфессиональной розни), об этом пишется в постановлении, которое было предоставлено работникам епархиального управления. Проведя детальный обыск, правоохранители изъяли всю епархиальную компьютерную технику, флэш-накопители, винчестер с камер видеонаблюдения, компьютерные диски", - цитируем с сохранением языка оригинала сообщения пресс-службы Житомирской епархии, опубликованное на сайте епархии.

Следует сразу опровергнуть возможные версии о какой-то связи следственных действий с введением военного положения. Ни в Киеве, ни в Житомире, ни в Новограде военного положения нет. Поэтому понятно, что обыски проводятся там, где граждане неоднократно жаловались на позицию, выбранную священниками в важных социально-политических вопросах. В частности, в отношении к созданию Украинской поместной православной церкви.

Так, руководство Житомирской и Новоград-Волынской епархии заявляет свою позицию не только через сайт, но и в соцсетях. "Духовенство Житомирской епархии на своем совете решило поддержать главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия", - пишет на своей странице в Facebook митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (Горенко), который председательствовал на собрании.

По его словам, клирики епархии единогласно высказались в поддержку митрополита Онуфрия и "в связи с последними событиями в жизни УПЦ участники собрания призвали усилить молитвы за церковь и ее предстоятеля". Ничем не отличается и позиция и заявления митрополита Овручского и Коростенского Виссариона.

Еще не горит, но уже тлеет земля под ногами представителей Московского патриархата и в других регионах страны. 1 декабря сайт УПЦ МП обнародовал сообщение о том, что более 20 священников Ровенской и Сарненской епархии получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей к заместителю Начальника следотдела УСБУ в Ровенской области Туза Б. М. Без разъяснения, о чем именно свидетельствовать, отмечают батюшки.

В минувшую пятницу, 30 ноября, как сообщал сайт Depo.ua, правоохранители провели обыск в подсобном хозяйстве Киево-Печерской Лавры в селе Вороньки Бориспольского района, где проживает настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павел. Последний при этом заявил, что не был там с 2013 года и живет в Лавре. Параллельно идут проверки состояния сохранности святынь и ценностей в Киево-Печерской и Почаевской Лаврах, которые тоже контролируются УПЦ МП.

Все эти события в комплексе дают московским церковникам основания жаловаться на давление и одновременно посылать "наверх" сигналы о непонимании ситуации: ведь еще не так давно их отношения со светской властью Украины были нейтральными, а порой и дружественными. Достаточно вспомнить, как тот же Павел благословлял режим Януковича и всячески демонстрировал лояльность к нему. Получая взамен весьма "аппетитные" преференции, в том числе в сфере бизнеса, о чем свидетельствуют многочисленные журналистские расследования.

Так или иначе, действия власти в отношении представителей УПЦ МП действительно можно истолковать как принуждение к миру. Но есть у этого вопроса еще один аспект, региональный. Между представителями Московского патриархата и местной властью традиционно существуют теплые отношения. Бывший председатель Верховной Рады, нардеп от мажоритарного округа Владимир Литвин постоянно посещает (и, возможно, поддерживает материально) Свято-Георгиевский Городницкий монастырь. Экс-спикер и житомирская власть в целом находятся на короткой ноге с архиепископом Житомирским и Новоград-Волынским Никодимом и настоятелем Городницкого монастыря архиепископом Александром. Последний, кстати, является инициатором одного из трех судебных исков о признании недействующим постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса Православной церкви в Украине.

Приближение Томоса активизирует явных и срывает маски со скрытых агентов Кремля. И уже вскоре общество увидит, кто бросится защищать московских священников и епископов как на местном, так и на общегосударственном уровнях.

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