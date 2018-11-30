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«Техпаспорт» церкви: Что принял Константинополь и когда ждать томос
12:53 30.11.2018 |
Вчера завершилось заседание Священного синода Константинопольского патриархата. Его с нетерпением ждали в Украине те, кто готовится к восстановлению поместной церкви. Оправдались ли эти ожидания?
Наиболее нетерпеливые надеялись на какие-то чрезвычайные решения, которых быть, впрочем, и не могло. А те, кто понимает, что становление украинского православия в новом качестве - это постепенный и непрерывный процесс, сообщениями из Фанара (район в Стамбуле, где расположен Вселенский патриархат) довольны.
По результатам работы синода, в частности, представлен подготовленный Вселенским патриархатом устав поместной Украинской православной церкви. Более того, архиепископ Памфилийский, епископ Западной епархии Украинской православной церкви в Америке Даниил Зелинский вчера через свою страницу в "Фейсбуке" сообщил, что основой этого устава является томос, тем самым признав: томос есть. "...утвержден текст Устава Автокефальной православной церкви Украины, понятно, что основанный на ТОМОСЕ об автокефалии", - написал иерарх, который является одним из предназначенных Вселенским патриархом Варфоломеем представителей Константинопольского патриархата в Киеве.
В свою очередь, вечером 29 ноября со специальным обращением к народу выступил президент Украины Петр Порошенко, отметив, что остался один шаг до получения украинской церковью томоса - провести объединительный собор. Порошенко добавил, что Кремль всячески пытался помешать получению томоса. "Москва - государство и русская церковь, эфэсбешники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах, не боялись никакого греха, чтобы только сорвать это решение", - сказал он.
Решение синода Вселенского патриархата для Depo.ua прокомментировал Ярослав Коцюба, эксперт по вопросам религии Института мировой политики: "Одним из вопросов, который рассматривался на традиционном заседании Священного синода, стало утверждение автокефалии Украинской православной церкви. Той теме, которая нас больше всего интересует, в решении синода уделен один абзац. Процитирую его дословно: "В контексте решения, принятого Вселенским патриархатом, о предоставлении автокефалии церкви в Украине и в ожидании дарения Патриаршего и Синодального томоса Святой и Священный синод подготовил устав украинской церкви". Итак, главный вывод - автокефалия украинской церкви будет предоставлена. Это вне сомнений. Томос есть, и синод это подтвердил".
А устав - это порядок внутреннего устройства, своего рода регламент поместной украинской церкви. Этот документ необходим как для осуществления следующих шагов в формализации решения Вселенского патриархата и объединения всех ветвей украинского православия, так и для функционирования УПЦ в дальнейшем. Это стандартный текст, фигурально говоря, технический паспорт церкви.
Принять устав было необходимо, чтобы избежать дискуссий вокруг этого вопроса во время объединительного собора украинской церкви. Который, согласно информации, сейчас озвучиваемой, пройдет в середине декабря. Он должен решить, кто станет патриархом нашей восстановленной церкви. Не исключено, что это будет не предстоятель УПЦ Филарет, а другая фигура. Именно новоизбранному предстоятелю церкви и вручат томос в Константинополе. Только тогда, очевидно, мы и узнаем, что именно написано в долгожданной жалованной грамоте.
Сможет ли Кремль помешать этому процессу? Константинополь демонстрирует, что настроен очень решительно. Но следует осознавать, что Россия, бесспорно, будет пытаться вредить, организовывать какие-то провокации уже восстановленной поместной церкви. Поэтому и политикам, и СМИ нужно быть очень осторожными в церковных вопросах, чтобы не выполнять роль полезных идиотов Кремля, которые ретранслируют любую бредятину, вбрасываемую из-за поребрика.
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