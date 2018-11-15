Депутат Рады Рабинович (ОБ) решил не баллотироваться в Президенты

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович решил не баллотироваться в Президенты на выборах в 2019 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру, как единого кандидата на президентские выборы... Я долго думал эту ночь и, мне кажется, что я, как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего Президента. Поэтому, к глубокому сожалению хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на президентский пост и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы была немедленно выдвинута новая кандидатура", - сказал он.

При этом Рабинович заявил, что возглавит партийный список на выборах в Раду в 2019 году.

9 ноября Рабинович и сопредседатель фракции ОБ в Раде Юрий Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя", выдвижении единого кандидата на выборы Президента и совместном участии в парламентских выборах в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, выборы Президента должны состояться 31 марта 2019 года.

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