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Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов.
Ранее народные депутаты проголосовали за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей.
Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Законопроектом № 8488 вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.
Ввоз следующих легковых транспортных средств предусматривает наличие гарантии. Гарантом может выступить финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.
Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовать его.
Также ему будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф - 34 тыс грн.
Любое другое лицо, которое вопреки установленным правилам, получит транзитное или временно ввозимое авто во владение, пользование или распоряжение или будет использовать такое авто в предпринимательской деятельности, для получения дохода, также будет оштрафовано.
Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация - 17 тыс грн, лишение права управления на 1 год и возмездное изъятие авто за счет нарушителя.
За несоблюдение сроков режимов транзита и временного ввоза, то есть за невывоз авто за пределы страны своевременно, нарушители должны оплатить штрафы. Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков.
За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, а за три дня отсрочки вывоза временно ввозимой машины - 850 грн.
Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины будет стоить нарушителю 170 тыс грн или даже транспортного средства, которое может быть конфисковано по решению суда.
В законопроекте прописаны четкие правила взаимодействия всех задействованных служб и ведомств - подразделений органа доходов и сборов, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.
Если разрешенный срок пребывания иностранного авто в Украине истек, а машина так и не была вывезена, таможенник должен сообщить другие органы о совершении правонарушения.
Получив сообщение, полицейские должны будут более пристально отслеживать такое авто на автомобильных дорогах Украины, а пограничники, в свою очередь, должны не допустить пересечения границы лицом, которое ввезло авто без уплаты соответствующих штрафов.
Кроме того, Национальной полиции будет предоставлено право проверять личность водителя авто с иностранной регистрацией на соответствие лицу, которое его ввезла. Если за рулем будет любое другое лицо, полицейский может наложить на водителя соответствующий штраф и сообщить о нарушении таможенных правил таможню.
Важно, что протокол о нарушении, может быть составлен таможенником при отсутствии нарушителя, и вручен ему при выезде из Украины.
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