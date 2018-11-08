Верховная Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей.

За принятие в целом законопроекта №8487 проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для автомобилей с бензиновым двигателем до 3 тыс. куб. см - 50 евро, свыше 3 тыс. куб. см - 100 евро, для авто на дизеле с объемом двигателя до 3,5 тыс. куб. см - 75 евро и свыше - 100 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты.

В первые 90 календарных дней после вступления в силу данного закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5 для базовых ставок.

Размер акцизного налога, который надо будет уплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент возраста - количество полных календарных лет.

Коэффициент двигателя будет рассчитываться следующим образом: показатель объема двигателя будет делиться на 1000.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщила, что коэффициент возраста решили ограничить максимальным значением в 15.

То есть если автомобиль будет старше 15 лет, то коэффициент возраста останется на уровне 15.

Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его.

При этом для регистрации таких автомобилей необходимо будет уплатить штраф за нарушение режима пребывания их в стране в размере 8,5 тыс. гривен.

Все средства, по словам Южаниной, которые будут поступать в госбюджет от вышеуказанных процедур, будут направлены на пенсионное обеспечение.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году таможенное оформление автомобилей по сниженным акцизам выросло в 4,6 раза до 69,5 тыс. единиц.

С 1 августа 2016 года вступил в силу закон, который предусматривает снижение ставок акцизного налога на бывшие в использовании легковые автомобили.

Норма будет действовать до 31 декабря 2018 года.