Международная инквизиция. Кто те шесть иностранцев, которые лишат НАБУ его любимой отговорки

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Конкурс в Высший антикоррупционный суд (ВАС) вступил в решающую фазу. На 12 и 14 ноября назначены экзамены для кандидатов: анонимное письменное тестирование и практическое задание. Конкурс был объявлен Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ) 2 августа, крайний срок подачи документов завершился 14 сентября. На 27 должностей судей ВАС претендуют 240 кандидатов, на 12 должностей судей Апелляционной палаты ВАС - 103 кандидата.

В декабре-январе, после определения результатов экзаменов, будет проведено собеседование с кандидатами, после чего наступит финальный этап - определение победителей. "Все конкурсные процедуры мы надеемся закончить не позже февраля 2019 г. Затем наши рекомендации рассматривает Высший совет правосудия (судя по опыту предыдущих конкурсов, на эту процедуру им понадобится две-четыре недели), после чего президент должен подписать соответствующий указ", - рассказал глава ВККСУ Сергей Козьяков.

На экзаменах 12 и 14 ноября будут присутствовать члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Согласно закону о ВАС этот совет состоит из шести членов и должен содействовать ВККСУ в установлении соответствия кандидатов на должности судей ВАС критериям добропорядочности (морали, честности, неподкупности), а именно: законности источников происхождения имущества, соответствия уровня кандидата и членов его семьи задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата его статусу, наличия знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности ВАС.

Члены ОСМЭ назначаются сроком на два года и не могут быть назначены повторно. Требования к ним, установленные законом о ВАС: безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, не менее пяти лет опыта работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

В сентябре пятью международными организациями - Советом Европы, Европейским Союзом, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, Европейским банком реконструкции и развития, Организацией экономического сотрудничества и развития - были предложены 12 кандидатов в состав ОСМЭ. Из них на заседании ВККСУ 6 ноября избраны шесть членов ОСМЭ. Это эксперты в области антикоррупционного права - специалисты с опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах из Великобритании (двое), Дании, Канады, Литвы, Македонии. Расскажем коротко об этих экспертах.

Аурелийус Гутаускас (Aurelijus Gutauskas) с 2013 г. работает судьей Верховного суда Литвы. С 2017 г. возглавляет отдел уголовных производств и комиссию по судейской этике и дисциплине Верховного суда Литвы, а также является профессором кафедры уголовного правосудия юридического факультета Вильнюсского университета. С 2006 г. является экспертом в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL), с 2007 г. также является экспертом в Группе государств против коррупции (GRECO) - органе Совета Европы по антикоррупционному мониторингу.

Флеминг Кристиан Денкер (Flemming Christian Denker) в 1987-2012 гг. работал заместителем государственного прокурора Дании в офисе тяжелых экономических преступлений, в 2016 г. был специальным советником государственного прокурора Дании по вопросам тяжелых экономических преступлений и международной преступности. В 2000-2015 гг. был членом GRECO. Кроме того, в 1995-1999 гг. был членом мультидисциплинарной группы по вопросам коррупции (GMC) при Совете Европы, в 1996-2012 гг. - экспертом по мониторингу реализации Конвенции ОЭСР о борьбе против подкупа иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, в 2010-2012 гг. - членом Группы оценки реализации (IRG), занимающейся мониторингом реализации Конвенции ООН против коррупции.

Тед Зажечны (Ted Zarzeczny) с 1996 г. работал судьей Суда королевской скамьи в канадской провинции Саскачеван, вышел на пенсию 31 октября 2018 г. С 2012 г. принимал участие в образовательном проекте для судей в Украине, который финансировался правительством Канады, за шесть лет осуществил девять визитов в Украину, в ходе которых разобрался в структуре судебной системы Украины и хорошо ознакомился с проблемами повседневной работы украинских судей.

Мирьяна Лазарова Трайковска (Mirjana Lazarova Trajkovska) в 2003-2008 гг. работала судьей Конституционного суда Македонии, при этом в 2004-2008 гг. была членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). С февраля 2008 г. по февраль 2017 г. была судьей от Македонии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), в частности, в течение трех лет была в ЕСПЧ единоличным судьей в делах, касавшихся Украины. С ноября 2015 г. была президентом первой секции ЕСПЧ. С февраля 2017 г. является экспертом Совета Европы, Венецианской комиссии и ОБСЕ.

Лорна Харрис (Lorna Harris) - британский прокурор в отставке. Специализация: противодействие коррупции, отмывание денег и мошенничество, в частности, на международном уровне. В прошлом возглавляла отдел международного сотрудничества и отдел по возврату активов в рамках гражданского производства в составе Королевской канцелярии (отдел Суда королевской скамьи). Работала в Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и в прокурорской службе Шотландии. Возглавляла комитет экспертов, разрабатывавший Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.

Сэр Энтони Хупер (Sir Anthony Hooper) - судья апелляционного суда в отставке. Специализировался в области возвращения активов (конфискации) в рамках уголовного и гражданского производств, в частности, конфискации доходов, полученных коррупционным путем. Работал судьей уголовного и гражданского отделений Апелляционного суда Англии и Уэльса. Был назначен членом Комиссии по вопросам этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Преподавал учебный курс для судей по сохранению и конфискации доходов, полученных преступным или коррупционным путем.

Судя по внушительному опыту работы этих западных экспертов, а также ввиду того, что все они были предложены авторитетнейшими международными организациями, можно уверенно прогнозировать, что они будут отбирать Украине антикоррупционных судей совершенно непредвзято и невзирая на какие-либо пожелания украинской власти. Поэтому зрадофилам будет очень трудно отыскать и тут зраду и доказывать, что ВАС "сформирован на Банковой". А НАБУ лишится своей любимой отговорки, почему его уголовные дела рассыпаются в судах. Первые решения вновь созданного ВАС могут быть вынесены уже весной 2019 г.