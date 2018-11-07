Комиссия избрала членов Совета международных экспертов Антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного Совета международных экспертов Антикоррупционного суда.

В состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права с опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в данных сферах таких стран как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония.

В частности, в первый состав Общественного Совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер,Тед Зажечни, Марьяна Лазарова-Трайковская, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.

"Таким образом, создан ОСМЭ, который будет способствовать комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября стало известно, что членов Общественного Совета международных экспертов, которые примут участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда, выберут до конца октября 2018 года.