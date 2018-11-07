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Комиссия избрала членов Совета международных экспертов Антикоррупционного суда
21:58 06.11.2018 |
Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного Совета международных экспертов Антикоррупционного суда.
В состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права с опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в данных сферах таких стран как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония.
В частности, в первый состав Общественного Совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер,Тед Зажечни, Марьяна Лазарова-Трайковская, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.
"Таким образом, создан ОСМЭ, который будет способствовать комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 октября стало известно, что членов Общественного Совета международных экспертов, которые примут участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда, выберут до конца октября 2018 года.
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