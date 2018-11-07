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Луценко просит Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина
16:02 07.11.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Станислава Березкина ("Воля народа").
Об этом написала в социальной сети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.
"Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С. С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)", - сообщила она.
Представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
Как сообщали Українськi Новини, депутат Березкин отрицает свою причастность и причастность своей семьи к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка.
Сын депутата Максим и еще 5 подозреваемых по делу внесли установленные судом залоги и вышли из СИЗО.
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