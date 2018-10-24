Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ

Ігор Петренко / Depo.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о расследовании детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уголовного дела о завладении средствами государственного банка в размере $20 млн, организованного народным депутатом Украины и осуществленного его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

СМИ сообщили имя нардепа. Это Станислав Березкин, кировоградский мажоритарщик, избранный по округу №100, член депутатской группы "Воля народа". Под предлогом получения кредита на покупку подсолнечника этот депутат, по данным следствия, организовал и в конце 2013 года реализовал схему хищения средств государственного "Ощадбанка".

Согласно сообщению правоохранителей, деньги предназначались для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но размера обеспечения кредита было недостаточно, поэтому фигуранты дела вместе с некоторыми руководящими работниками банка заключили договор о якобы поставке товара, по которому право требования на более чем 100 млн грн было передано в обеспечение кредита.

После этого решение кредитного комитета банка о предоставлении кредита было принято фактически ночью. Кредитные средства перечислили на счета в иностранных банках, приобрели за них корпоративные права предприятия, которые распределили между сыном и дочерью депутата, а также его бывшим бизнес-партнером. Потеряв деньги вследствие безосновательной выдачи кредита, банк также понес убытки на сумму сформированного резерва - а это свыше 130 млн грн.

Среди подозреваемых - два действующих и один бывший должностные лица "Ощадбанка", а также бывшие бенефициары аграрного холдинга "Креатив", бывшие должностные лица предприятий, входящих в этот холдинг, и оценщик. "10 человек задержаны, готовятся ходатайства о применении предупредительных мер", - сообщили в САП. В антикоррупционной прокуратуре обещают в ближайшее время направить Генеральному прокурору представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

Кредитная история группы компаний "Креатив" сложна и запутана. Группа занимается переработкой аграрной продукции, производством жиров и маргарина, подсолнечного масла и шрота, соевого шрота и масла, биотоплива, а также растениеводством и животноводством. Еще в середине 1990-х Станислав Березкин занялся производством подсолнечного масла. Первый завод по его производству он построил в 1996 году за $1,2 млн от Европейского банка реконструкции и развития. За полтора десятка лет отрасль, которая казалась тогда неперспективной, стала прибыльным направлением отечественного аграрного сектора.

К середине 2014 года агрохолдинг принадлежал к числу ведущих украинских переработчиков семян подсолнечника, был вторым по объемам в Украине экспортером подсолнечного масла. В состав группы тогда входили 9 заводов, 8 элеваторных комплексов, растениеводческие хозяйства, свинокомплекс и 35 тыс. га земли. В наиболее удачный для "Креатива" 2013 год группа заработала свыше $1 млрд выручки.

Ситуация для успешных кировоградских аграриев коренным образом изменилась со сменой власти в государстве и падением режима Януковича. В августе 2015 года "Креатив" сообщил о переговорах с инвесторами относительно реструктуризации. Тогда же в правление группы вошли лица, которые ранее работали в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел", а также от БТА Банка. А Станислав Березкин и его сын Максим вышли из числа акционеров бизнеса. Управляющим акционером компании стал Рисбек Токтомушев, ранее занимавший пост председателя наблюдательного совета "БТА Банка".

Как сообщал Forbes, на момент продажи задолженность группы, которая в последний раз получала чистую прибыль в 2013-м, составила $620 млн, из них 80 процентов - перед госбанками: "Ощадбанком", "Укрэксимбанком" и "Укргазбанком".

Кроме объективных факторов - девальвации гривны и негативной конъюнктуры мирового рынка, на появление системных проблем "Креатива" повлияли и определенные ошибки. Как сообщали СМИ, непрофильные и неприбыльные бизнесы группы - растениеводство, свиноводство, утиная ферма, футбольный клуб "Звезда" (Кропивницкий) - фактически дотировались основным направлением бизнеса - производством подсолнечного масла.

Бизнес-история Станислава Березкина неотделима от его политической биографии. Это классический представитель провинциального постсоветского предпринимателя, поход которого в политику для защиты собственных бизнес-интересов сопровождался регулярной сменой партийных флагов в угоду конъюнктуре. В Верховную Раду Березкин впервые попал по спискам "Блока Юлии Тимошенко". Но сразу стал "тушкой": не успев толком освоиться в Раде, уже через две недели перебежал к фракции "регионалов". При этом, по мнению кировоградских политологов, понемногу финансировал оппозиционные партии на местном уровне - на всякий случай.

На парламентских выборах-2012 баллотируется и побеждает как кандидат от Партии регионов по кировоградскому одномандатному мажоритарному избирательному округу №100. Свой успех на этом же округе он повторил в 2014 году - правда, уже как самовыдвиженец. После событий на Майдане Березкин из состава фракции Партии регионов вышел, однако он до сих пор связан с бывшими "регионалами". Так, среди его помощников на общественных началах значится бывший депутат от ПР Иван Вернидубов.

К разборкам с банками Березкину не привыкать. Но в этот раз все может быть серьезнее - если НАБУ наконец вспомнит, что коррупционеры есть и в среде бывших "регионалов". Тем более, что политическая "крыша" у кировоградского мажоритарщика уже не так крепка, как раньше. И хотя нардеп почти наверняка будет апеллировать к теме политических репрессий, вряд ли лидеры группы "Воля народа", основу которой составляют в целом лояльные к любой действующей власти представители крупного бизнеса, всерьез пожелают "вписаться" за человека, обвиненного в банальной банковской афере.