В октябре международные резервы увеличились на 0,6% до $16,7 млрд

В октябре международные резервы увеличились на 0,6% до 16,737 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

На изменение объема международных резервов в октябре влияли следующие факторы.

Благодаря отсутствию девальвационного давления на курс гривны и наличия избыточного предложения валюты, в том числе за счет поступления валютной выручки от экспорта урожая зерновых, Национальный банк получил возможность пополнить международные резервы за счет чистой покупки валюты на межбанке.

В октябре чистая покупка валюты Национальным банком составила 198,5 млн долларов.

За месяц Национальный банк купил 268,5 млн долларов (в том числе 126,0 млн долларов по выбору лучшей цены из Matching и 142,4 млн долларов по единому курсу) и продал 70,0 млн долларов (по единому курсу).

Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в октябре составили 853,0 млн долларов (в эквиваленте).

Из них 777,8 млн долларов составляли расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

При этом эти расходы были почти полностью компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 790,7 млн долларов (в эквиваленте).

Всего по состоянию на 1 ноября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Данные на начало ноября не учитывали недавнее размещение правительством еврооблигаций.

Благодаря поступлению средств, поступивших от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до 18 069 млн долларов, что соответствует 3,0 месяца будущего импорта.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.