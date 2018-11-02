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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему украинский бизнес не боится российских санкций

11:05 02.11.2018 |

Экономика

 

Вчера, 1 нября, правительство РФ опубликовало постановление, которое вводит санкции против 322 физических лиц и 68 компаний. Согласно документу на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Ограничительные меры коснулись не всех крупных бизнесменов. В черном списке - компании Константина Жеваго, Дмитрий Фирташа, Александра Ярославского, Виктора Пинчука и Юрия Косюка. Санкции практически не затронули активы Рината Ахметова и Вадима Новинского.

О том, что правительство РФ подготовит санкции против физических лиц и бизнеса, было известно еще 22 октября. Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. Через полторы недели санкционный список вступил в силу.

LIGA.net разбиралась, как введенные против украинских компаний санкции могут повлиять на бизнес.

Нам не страшен серый волк

По данным Госстата, Украина с начала года (последние данные за январь-август) поставила в РФ товаров на $2,5 млрд - на 6,5% меньше, чем годом ранее. Основную выручку генерируют черные металлы, продукты химической промышленности, полимеры, железнодорожные локомотивы и машины.

И если, к примеру, локомотивного производства в Украине сейчас нет (Лугансктепловоз остался на оккупированной территории, что скорее всего означает реэкспорт через территорию Украины этого вида товаров. - Ред.), то металлургические предприятия и химсектор контролирует украинский бизнес.

Пострадать от санкций, будь они в черном списке, могли бы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также АрселорМиттал Кривой Рог Лакшми Миттала. Однако эти компании, реально поставляющие в РФ товары на сотни миллионов долларов, в санкционный список по какой-то причине не внесли. В него попали лишь топ-менеджеры Ахметова и Новинского - гендиректор СКМ Олег Попов, Смарт Холдинга - Алексей Пертин и Метинвеста - Юрий Рыженков.

 

Представители крупного бизнеса в частных беседах не скрывали удивления. Несмотря на массовость, какой-либо очевидной логики в решении российских властей нет. Например, в санкционном списке оказались Геннадий Боголюбов и некоторые компании группы Приват. Но не его партнер по бизнесу Игорь Коломойский. Попали в список также Александр и Галина Гереги, но не принадлежащая им сеть Эпицентр. Упоминается компания EastOne, управляющая бизнесом Виктора Пинчука, но нет корпорации Интерпайп, которая поставляет в Россию железнодорожные колеса. Касаются ли ограничения Интерпайпа - не ясно.

В перечне масса компаний, которые поставляли продукцию в РФ еще несколько лет назад. Сейчас же ограничения никак не затрагивают их бизнес.

Больше всех в списке - производителей химической продукции, машиностроения и, титановых и марганцевых ГОКов. Машиностроители уже сообщили, что на них санкции не повлияют. "Мы считаем данные санкции безрезультатным ответом на международные санкции против РФ", - отметили в пресс-службе КрАЗа. В компании отмечают, что реальной угрозы либо ущерба от введения санкций РФ для КрАЗа нет и быть не может, так как никаких отношений с предприятиями РФ предприятие не имеет с 2014 года.

Аграрии попали в немилость к РФ еще несколько лет назад. Импорт украинских продуктов в РФ впервые запретили еще в 2009 году во время "сырной войны". Пять лет назад Россия ограничила ввоз продукции президентской корпорации Roshen, затем россияне отказались от любых украинских сладостей, консервов, соков и пр.

В новом черном списке оказались несколько крупных агрохолдингов - Нибулон Алексея Вадатурского, Кернел Андрея Веревского, четыре предприятия МХП Юрия Косюка и компания Агромарс Евгения Сигала, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины и ГП Укрспирт.

В МХП мгновенно отреагировали на действия России. "Санкции на работу компании не повлияют совершенно, мы уже давно ничего не продаем и не закупаем в России", - сообщили в пресс-службе компании. Почему МХП оказался в списке? "Возможно, россияне подняли документацию за предыдущие годы и наложили запреты на те компании, которые когда-то сотрудничали с РФ ", - сообщили в компании.

 

Аналогичной версии придерживаются в Кернеле Андрея Веревского: "Санкции не отразятся на деятельности Кернел. Компания владеет через совместное предприятие активом в Российской Федерации, но уже несколько лет не ведет деятельности на территории РФ". Российский актив Кернела - зерновой терминал в порту Тамань - выставлен на продажу еще в прошлом году, писал российский Коммерсант. Санкции могут осложнить его продажу.

В попавшей под санкции Мясной фабрике Фаворит плюс (принадлежит владельцам сети АТБ) сделали похожее заявление. "Компания не поставляет свою продукцию в Россию и никаких потерь из-за попадания в санкции не несет", - сообщили LIGA.net в пресс-службе АТБ.

В государственном Укрспирте к санкциям отнеслись к новости с юмором. "Хеллоуин удался! 56 место в российском санкционном списке - это признание", - отмечается на официальном сайте монополиста.

Не испугали санкции и медийщиков. В пресс-службе холдинга Виктора Пинчука Starlight Media (ICTV, СТБ, Новый, ОЦЕ, М1, М2), который значится в санкционном списке, LIGA.net сообщили, что внесение компании в санкционный список РФ никак не повлияет на ежедневную деятельность холдинга. "У компании нет денежных средств, ценных бумаг, имущества и активов в России. Мы живем и работаем в Украине, мы идем и будем идти вперед с нашей страной", - сообщили в пресс-службе компании.

Правда, геройствуют не все. В частности, не готовы говорить о влиянии санкций на бизнес в компании Виталия Антонова Галнафтогаз, которая владеет сетью заправок Окко.

Анализируют решение России в Объединенной горно-химической компании, которая управляет государственными титановыми ГОКами. Но здесь ситуация обратная. Россия сама заинтересована в покупке украинского сырья для выполнения контрактов с тем же Boeing.

Финансовый промах

Среди госорганов первыми о санкциях высказались в Нацбанке. По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой, сейчас нет оснований полагать, что компании и физлица из санкционного списка могут серьезно пострадать от российских ограничений. "Мы надеемся, что после агрессии России против Украины наши граждане и компании не имеют активов в этой стране", - сказала Рожкова.

Единственный банк в списке - Кредит Днепр Виктора Пинчука. Санкции не повлияют на его работу, рассчитывают в Нацбанке. Как уточнили LIGA.net в пресс-службе финучреждения, объем операций его клиентов с контрагентами из России после аннексии Крыма и войны на Донбассе снизился практически до нуля. "Имущества на территории РФ у банка никогда не было, поэтому негативного эффекта на бизнес данное решение не окажет", - говорят в Кредит Днепре.

Также под санкции попала страховая компания Инго, входящая в группу DCH Александра Ярославского. Ярославский заявил Коммерсанту, что "не занимается политикой", поэтому вопросы об обоснованности санкций лежат "вне плоскости" его деятельности.

Общие потери от санкций в денежном выражении подсчитает Минфин, отметил замминистра финансов Сергей Верланов. "Думаю, нам понадобится не больше месяца", - рассказал он журналистам во время форума BEPSinUA.

Что дальше?

Введение санкций не означает прекращения торговли между странами, говорит директор компании Инфоиндустрия Дмитрий Гордейчук. "В документе не идет речь о запрете экспорта или импорта, - отмечает он. - Но могут быть сложности с проведением финансовых операций".

Санкции запрещают финансовые операции резидентов РФ с фигурантами списка, а попытки обойти ограничения должны пресекаться на уровне задействованных в транзакциях банков (по принципу «знай своего клиента») и Росфинмониторинга, пишет Коммерсант. Как сообщили изданию в Минпромторге, для отдельных фигурантов санкционного списка допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций, "если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний".

Украинским компаниям, попавшим в санкционные списки РФ, стоит провести ревизию своих активов, находящихся на российской территории, считает партнер юридической фирмы Астерс Александра Онуфриенко. "Нужно также проверить нахождение всех товаров под какой-либо юрисдикцией РФ, в том числе в терминалах, портах", - добавляет юрист.

Комментируя перспективы оспаривания санкций, Онуфриенко отметил, что попавшие под санкции компании могут оспорить их как в судах РФ, так и в судах третьих стран. Компания должна будет доказать, что она своей деятельностью не нанесла ущерба и, как один из вариантов, попала под санкции незаконно.

Не исключено, что подача исков о незаконности санкций украинскими министерствами, в том числе Минюстом или МЭРТ, которые включали бы в себя попавших под санкции компании, может затянуться, резюмирует юрист. "Очевидно, что теперь каждое министерство и ведомство РФ будет разрабатывать свои санкционные меры и инициировать дополнение санкционных списков", - считает он.
 

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