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НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $20,7 млрд до $19,2 млрд
Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 20,7 млрд долларов до 19,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
"Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством. Принимая во внимание эти факторы, в том числе недавнее размещение правительством еврооблигаций, Национальный банк ожидает, что в 2018 году международные резервы вырастут до 19,2 млрд долларов (или 3,2 месяца импорта будущего периода)", - сообщает регулятор.
Продолжение сотрудничества с МВФ также позволит сохранить объем международных резервов на таком же уровне в 2019-2020 годах, несмотря на период пиковых выплат по государственному долгу.
Ранее НБУ прогнозировал, что резервы в 2019 году могут составить 18,8 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд.
В сентябре международные резервы сократились на 3,5% до 16,637 млрд долларов по сравнению с августом.
Всего по состоянию на 1 октября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта.
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