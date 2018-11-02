НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 с $20,7 млрд до $19,2 млрд

Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 20,7 млрд долларов до 19,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

"Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством. Принимая во внимание эти факторы, в том числе недавнее размещение правительством еврооблигаций, Национальный банк ожидает, что в 2018 году международные резервы вырастут до 19,2 млрд долларов (или 3,2 месяца импорта будущего периода)", - сообщает регулятор.

Продолжение сотрудничества с МВФ также позволит сохранить объем международных резервов на таком же уровне в 2019-2020 годах, несмотря на период пиковых выплат по государственному долгу.

Ранее НБУ прогнозировал, что резервы в 2019 году могут составить 18,8 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд.

В сентябре международные резервы сократились на 3,5% до 16,637 млрд долларов по сравнению с августом.

Всего по состоянию на 1 октября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта.