Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко

Антон Коломойцев / Depo.ua

Один из лидеров предвыборных социологических опросов, Юлия Тимошенко пытается пройти по тонкому лезвию: не потерять тех избирателей, которые уже есть в ее активе с одной стороны, и оттянуть потенциальных сторонников от своих конкурентов. И в этом контексте чрезвычайно важной является позиция Тимошенко вокруг крупнейшей проблемы Украины - войны на востоке. Но с формализацией своей позиции Тимошенко оттягивала сколько могла. И когда, наконец, тянуть было больше некуда, она решила избежать конкретики пускающим пыль в глаза карнавалом на будапештский мотив.

Проблема Тимошенко

Выглядит так, что мозги избирательной кампании Тимошенко сильно напряглись, чтобы придумать хоть сколько-нибудь близкий к реальности сценарий, который можно представить как "стратегический план победы". Но путь, по которому пришлось двигаться пиарстратегам Тимошенко, напоминал скорее робкую пробежку по минному полю. Ведь слишком трудно лавировать между рисками подорваться на мине признания Минских договоренностей и не впасть в демагогию реляций о чудесной победе и освобождении Крыма с Донбассом уже через месяц после инаугурации.

Поэтому какой-то светлый ум из рядов тимошенковских технологов предложил вытащить из нафталина Будапештский меморандум и попробовать "пропетлять" с его помощью к финишу избирательной кампании. Не исключено, что ставка на эту технологию, которая предусматривает освобождение Тимошенко от необходимости хоть сколько-нибудь конкретно определить свой план по Донбассу, позволит сохранить лицо перед своим избирателем. Поскольку последний, почувствовав хоть малейшую слабину в позиции Тимошенко, легко подвергнет ее анафеме.

Ради презентации своей уникальной стратегии и придания ей убедительных форм Тимошенко вместе со своими технологами решила разыграть грандиозное зрелище - Национальный форум "Новая стратегия мира и безопасности".

План Тимошенко

Формат форума предусматривал участие в нем широкого круга военных полковников и генералов, дипломатов и экспертов, которые своим "солидным мужским молчанием" или невнятной артикуляцией должны были бы создать впечатление масштабной поддержки инициативы Тимошенко.

Итак, Тимошенко озвучила несколько направлений своей политики и стратегии, с которой она отправляется в избирательную кампанию. Среди них и усиление санкций в отношении России, и привлечение ее к юридической ответственности через международные суды с последующим взысканием денежной компенсации, и вливание в армию денежных потоков для ее укрепления. Но самую большую ставку, похоже, Тимошенко делает на воспроизведение Будапештского процесса с привлечением новых участников.

Этот формат - то ли в качестве мотива троллинга Порошенко с Ахметовым, то ли с тоски по собственному "плюсику" - Тимошенко предлагает назвать "Будапешт+". "Туда должны войти все страны-гаранты территориальной целостности и суверенитета Украины: в первую очередь - США и Великобритания и, безусловно, Украина и Россия. Но мы хорошо знаем, что чуть позже к Будапештскому меморандуму присоединились Франция и Китай, а это усиливает мощь и мощность этих гарантий. В этом усиленном формате обязательно должна быть и Германия, ведь она и персонально Ангела Меркель приложили максимальные усилия, чтобы попытаться прекратить войну, развязанную Россией в Украине. Кроме этого, на мой взгляд, от ЕС было бы целесообразно пригласить Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - объяснила свое предложение Юлия Тимошенко.

Надежды лидера "Батькивщины" лежат в плоскости того, что Украина "по запросу всего цивилизованного мира отказалась от третьего в мире ядерного потенциала и свои обязательства перед человечеством выполнила, и теперь слово, а главное, действие - за гарантами нашей безопасности и территориальной целостности".

Солдаты Тимошенко

Впрочем, ни Тимошенко, ни ее стратеги не могут не понимать, что наполнение гарантий, предоставленных Украине в 1994 году в Будапеште реальным содержанием является практически нереальным. Ведь и во время первых путинских попыток отжать Тузлу в 2003 году, и во время следующей аннексии Крыма и захвата Донбасса будапештские договоренности были молчаливо похоронены миром. Поэтому выкапывать и реанимировать этот труп нет желания ни у кого из участников. Под формальным предлогом нератификации того соглашения парламентами стран мировые лидеры в угоду своим страхам или выгодам без лишних слов канализировали гарантии безопасности для Украины, которые она якобы выменяла на ядерное оружие.

У Тимошенко не могут не понимать, что ни красивые глаза их лидера, ни потенциальные угрозы от открытия крымско-донбасского сундука Пандоры не заставят Европу с Америкой официально садиться за стол, на котором лежит токсический украинский вопрос.

Поверхностно это понимает и Тимошенко. Потому что, с одной стороны, она поднимает шум за Будапешт+, а с другой - осторожно предлагает не уничтожать Минск, ведь понимает, что стимулов организовать какой-то другой диалог вокруг нашей войны, кроме как у Украины, больше ни у кого нет.

"Солдаты" Будапешта+, по крайней мере их сознательная часть, сознательно не пускают слюни от инициативы кандидатки. И обсуждение, которое состоялось после более чем двухчасового спича Тимошенко, показало, что место за столом получили те, кто или демонстрирует безусловный одобрямс и готовность искренне и благородно бороться вместе с центральным персонажем. Или молчаливые генералы, которые невербально демонстрируют лояльность.

Собственно, никто другой за стол Тимошенко попасть бы не мог, ведь план просто не предусматривает ни одного неканонического мнения относительно предмета дискуссии. Да и формат предвыборной технологии вообще делает невозможным дискуссию и другое мнение.

Поэтому вывод из вчерашней "стратегической" феерии может быть только один: мы не знаем как кандидат в президенты Тимошенко собирается разруливать самую главную проблему Украины. А непрозрачность действительных намерений наводит нехорошие размышления о вероятных изменах и победах, которые могут ожидать нас на этом пути.

Нюанс Тимошенко

Но тут есть еще один тревожный момент, на который уже обратили внимание некоторые эксперты. Речь идет о том, кому может быть выгоден Будапешт+. Анализируя предложения Тимошенко и представив себе гипотетический стол переговоров в Будапеште (или в другом месте), мы увидим за одним столом с лидерами мира и главного украинского врага - Владимира Путина. Ведь без него Будапешт+ вообще не имеет смысла.

Кому-то может показаться, что таким образом Путина будут возвращать в глобальную политику, из которой его методично выжимали последнее время - G-8, санкции, критика в ООН. Вот только говорить о том, что российский лидер сегодня находится в изоляции, будет не совсем правильно. 11 ноября в Париже он встретится с Трампом, к нему в гости ездят Меркель и Макрон, с ним строят "Северный поток - 2". Существует также нормандский формат, в рамках которого Порошенко, Макрон, Меркель и Путин ведут переговоры по Донбассу. И именно Путин в последнее время игнорирует его, несмотря на призывы лидеров ЕС вернуться за стол переговоров. Не так давно Путин в Стамбуле проводил переговоры по Сирии с лидерами Турции, Франции и Германии.

Возможный формат "Будапешт+" действительно несет угрозу Украине. России очень выгодно плодить противоречия в дипломатии. Чем больше международных форматов по решению одной проблемы, тем больше этих противоречий, поскольку в каждом из них интересы участников учитываются по-разному. А там, где противоречия, там Россия может запутать процесс и попытаться максимально выжать из этого условного хаоса свой интерес. Который, конечно же, не устроит Украину. Фактически "Будапешт+" во многих моментах противоречит "нормандскому формату", потому что предполагает участие одних и тех же участников - Германии, Франции, России, Украины - с возможностью добавления к ним теоретических США и Китая. Если последним будет это интересно.

Чтобы не возникало противоречий между договоренностями, ради "Будапешта+" может возникнуть необходимость заморозить тот самый "норманд". Вот только что тогда делать с его достижениями и договоренностями, которые были достигнуты в нем? И кто вообще согласится на это?

Самое очевидное, что "Будапешт+" выгоден Тимошенко исключительно в виде пиара и болтовни. Потому что существование этого формата в будущем больше похоже на миф, но какой же красивый. В этом же формате, в отличие от существующего сегодня "норманда", должна выноситься на повестку дня незаконная аннексия Крыма. Вот только есть мечты кандидата в президенты Тимошенко, а есть реальность, которая совершенно другая. Путин не собирался говорить о Крыме, и в случае вынесения вопроса полуострова в плоскость другого формата он все равно не станет обсуждать возврат Крыма Украине.

Отдельный момент - пойдут ли на изменение форматов западные партнеры, в частности США? Америку при Трампае вполне устраивает двусторонний формат коммуникации с российским президентом, а относительно Донбасса может поговорить Волкер с Сурковым. Лидеры ЕС упорно пытаются посадить Путина за стол переговоров в нормандском формате, на что тот не идет, потому что надеется на определенное переформатирование.

Странным образом случилось, что в истории с "Будапештом+" интересы россиян и Тимошенко действительно совпадают. И вот это действительно беспокоит.