Финансовые новости
- |
- 26.10.18
- |
- 09:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море
08:49 26.10.2018 |
Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию на Азовском море. Полгода назад мы писали о провокациях, которые осуществляют российские военные вблизи украинского Бердянска. Однако, судя по всему, ситуация имеет все шансы приобрести гораздо более серьезные масштабы.
С того времени ситуация только усугубилась. Азовское море буквально кишит российскими военными судами, которые только и ждут малейшей провокации, чтобы заявить о себе.
В частности, по словам председателя Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Петра Цигикала, на днях Россия завела в акваторию Азовского моря очередные два военных корабля ("Сыктывкар" и "Кизляр"), которые были по внутренним водам Российской Федерации доставлены в порт Азов.
Цигикал также проинформировал, что кроме этих кораблей Россия в Азовском море уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров. При этом по состоянию на 20 июня этого года их было около 40 единиц. То есть Россия систематически перебрасывает в Азовское море свои корабли и катера из других акваторий.
В частности, ранее по внутренним водам были переброшены из Каспийского в Азовское море два бронированных катера проекта "Шмель", один сторожевой катер "Гриф". Кроме этого, в Черное море из той же Каспийской флотилии были переброшены и два малых ракетных корабля "Буян-М", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", способные поражать наземные цели на расстоянии до 1400 км и морские цели на расстоянии до 300 км (наибольшая длина Азовского моря - 343 км, ширина - 231 км).
В свою очередь, Украина не имеет в Азовском море частей Военно-морских сил (ВМСУ). Нашу часть акватории защищает только Мариупольский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который после аннексии Крыма в 2014 году пополнился плавсредствами Керченского отряда.
Однако сдвиги в лучшую сторону есть и у нас. Прежде всего, в Бердянске подходит к завершению строительство военной базы.
Но все это дело хоть и не далекого, но все же будущего. Пока же главными боевыми единицами нашего флота здесь есть новые катера "Гюрза-М" - "Лубны" и "Кременчуг". Однако их малая осадка (менее 1 м) и габариты не позволяют им действовать вдали от берега в неспокойных водах осеннего и зимнего Азовского моря, где как раз в это время начинаются штормы.
Именно этим и может воспользоваться Россия, чтобы нанести удар по украинскому флоту и попытаться окончательно превратить Азовское море в свое внутреннее озеро. Собственно, СНБО недавно заявила, что Россия готовится к применению военной силы против Украины, а верховный главнокомандующий добавил, что Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море.
Вместе с тем оптимисты не без основания утверждают, что открытого военного конфликта, скорее всего, не будет. Ведь в случае нападения россиян на украинские корабли Россия, ко всему прочему, получит еще и санкции за пиратство. А после вчерашней резолюции Европарламента относительно ситуации в Азовском море эти санкции стали реальными, как никогда. По сути, России дали понять: любое обострение ситуации непременно обернется для нее целенаправленным усилением санкций.
Другое дело - насколько Путин боится этих санкций? Ведь введенные санкции за аннексию Крыма не помешали ему в августе 2014 года начать полноценное военное вторжение на территорию Украины с открытыми боевыми действиями.
Поэтому нам остается надеяться на то, что запаса прочности у России сейчас недостаточно для того, чтобы вести войну еще и на море, а также укреплять собственную оборону. В частности, в 2019 году ожидается спуск на воду первого ракетного катера "Лань" с ракетами "Нептун" на борту, а также приход из США двух "Айлендов".
И хотя в сравнении с азовским флотом России это выглядит не очень серьезно, но все же потрепать нервы Путину и сдержать наступление врага на определенное время должно. А там, может, и военные союзники, в частности США, подойдут на помощь.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Факторами влияния на курсовые тренды 25 октября стали дальнейшее проседание предложения на фоне возмещений НДС
|Лоббисты в США: Сколько Тимошенко, Тарута и Банковая тратят на западные связи
|На первом открытом аукционе Госгеонедр цена отдельных газовых участков выросла на 430%
|Украина разместила еврооблигации на $2 млрд - источники
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Газовые войны. Почему соперникам Порошенко не повезло с датой президентских выборов
|В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек
|Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове
|НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
|Українці вперше стали більше їздити потягами до ЄС, ніж до РФ
Это интересно
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One
|Qualcomm показала гарнитуру эталонного дизайна с поддержкой Alexa