Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу

В Европарламенте заявляют о необходимости назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в проекте резолюции относительно ситуации в Азовском море, который есть в распоряжении Укринформа.

"Европарламент призывает высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии тщательным образом отследить развитие ситуации безопасности в Азовском море, принимая во внимание рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия безопасности и непосредственно коснутся ЕС и стран-членов. В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также включал наблюдение за обострением ситуации в Азовском море.

Как сообщал Укринформ, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, которые направляются к украинским портам. Такие действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв безопасности, экономических, политических интересов Украины в регионе.