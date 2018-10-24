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Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
В Европарламенте заявляют о необходимости назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.
Об этом говорится в проекте резолюции относительно ситуации в Азовском море, который есть в распоряжении Укринформа.
"Европарламент призывает высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии тщательным образом отследить развитие ситуации безопасности в Азовском море, принимая во внимание рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия безопасности и непосредственно коснутся ЕС и стран-членов. В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.
Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также включал наблюдение за обострением ситуации в Азовском море.
Как сообщал Укринформ, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, которые направляются к украинским портам. Такие действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв безопасности, экономических, политических интересов Украины в регионе.
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