НБУ сохранил учетную ставку на 18%

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 18%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В сентябре 2018 потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении, превысив как верхнюю границу целевого диапазона (6,5% ± 2 п. п. на конец третьего квартала), так и июльский прогноз Национального банка (8,3%).

Умеренное снижение инфляции по сравнению с предыдущими месяцами происходило благодаря замедлению роста цен на продукты питания.

Этому способствовало расширение предложения отечественных и импортных продовольственных товаров, а также снижение мировых цен на продовольствие.

В то же время фундаментальное инфляционное давление остается существенным.

Об этом свидетельствует все еще высокое значение базовой инфляции (8,7% в годовом измерении в сентябре), которое превышает июльский прогноз Национального банка.

В частности: на цены давит сохранение значительного внутреннего спроса и дальнейшее увеличение производственных затрат, в том числе на оплату труда; ослабление обменного курса гривны к доллару США в июле-августе отразилось на стоимости отдельных товаров, прежде всего импортируемых; стремительный рост мировых цен на нефть в течение последних месяцев отображался на ценах на топливо и приводил к дополнительному вкладу в рост себестоимости других товаров и услуг.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре - до 18%.