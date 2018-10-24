Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ

Банки сохраняют оптимизм и в следующие 12 месяцев надеются на оживление кредитования бизнеса и населения.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

Также банки ожидают, что ускорится приток депозитов, прежде всего, средств населения.

Об этом свидетельствуют результаты нового "Опроса об условиях банковского кредитования".

Опрос проводился с 20 сентября по 10 октября 2018 среди кредитных менеджеров 63 банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.

В нем говорится о результатах ​​II квартала и ожиданиях на IV квартал и 12 последующих месяцев.

Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка.

В III квартале 75% опрошенных банков сообщили, что рассчитывают на рост объемов корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев.

Баланс ответов составил 35%.

Увеличения кредитного портфеля домохозяйств ожидают 68% респондентов (баланс ответов 54%).

Оптимизм в розничном кредитовании сохраняется уже десять кварталов подряд, со II квартала 2016 года, а увеличение кредитования бизнеса банки постоянно прогнозируют с IV квартала 2016 года.

Почти половина опрошенных банков рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев.

При этом банки ожидают, что со стороны юридических лиц будет расти спрос на все виды кредитов, больше всего - на гривневые и на краткосрочные займы, а также кредиты малым и средним предприятиям (МСП).

Банки также планируют повышать требования к крупным корпоративным заемщикам, но смягчать для заемщиков среди МСП.

В III квартале некоторые крупные банки повысили требования к заемщикам - физическим лицам, хотя три четверти респондентов оставили кредитные стандарты неизменными.

В IV квартале банки также планируют незначительно повысить требования при кредитовании населения.

Банки также рассчитывают, что в следующие 12 месяцев ускорится приток депозитов населения и бизнеса.

Рост депозитов населения ожидают 68% опрошенных, баланс ответов составил 48% - это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

Драйвером спроса бизнеса на заемные ресурсы банки называют рост потребностей предприятий в средствах на пополнение оборотного капитала, проведения реструктуризации долгов, а также привлечение средств на инвестиционные нужды.

В IV квартал банки ожидают дальнейшего увеличения рисков валютных, ликвидности и процентных и рассчитывают на снижение операционного и кредитного рисков.

Следующий опрос об условиях кредитования, будет касаться ожиданий на I квартал 2019 года, будет опубликован в январе 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, компания GfK Ukraine отмечает, что в сентябре потребительские настроения населения улучшились.