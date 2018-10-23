S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) прогнозирует получение Украиной от Международного валютного фонда 3 млрд долларов по новой программе сотрудничества и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Отмечается, что в текущем году международные резервы Украины составят 18,432 млрд долларов, а курс гривны - 29,5 UAH/USD, в 2019 - 19,442 млрд долларов и 30,3 UAH/USD соответственно, в 2020 - 20,048 млрд долларов при курсе 31,2 UAH/USD и в 2021 - 19,559 млрд долларов при курсе 32,1 UAH/USD.

"В 2019-2020 правительству Украины предстоит осуществить значительные выплаты по своим внешним обязательствам - около 5,5 млрд долларов (примерно 4,5% ВВП), включая процентные выплаты. Кроме того, в 2019 выплаты государства по валютным обязательствам, выпущенным на внутреннем рынке, в совокупности составят около 3 млрд долларов (2,3% ВВП).

Принимая во внимание тот факт, что украинские банки, являющиеся основными участниками внутреннего долгового рынка, имеют собственные валютные обязательства сроком погашения в 2019, коэффициент рефинансирования внутреннего валютного долга украинского правительства может составить менее 100%", - говорится в нем.

Агентство отмечает, что средства, полученные от МВФ, будут направлены в резервы и не будут использоваться для выплаты по суверенному долгу.

"Мы предполагаем, что в 2019 Украина получит около 3 млрд долларов в рамках новой программы МВФ. Эти средства будут использоваться исключительно для пополнения валютных резервов НБУ и не будут доступны для выплаты суверенного валютного долга. В то же время мы считаем, что новые соглашения с МВФ обеспечат доступ к дополнительному финансированию со стороны международных организаций-доноров: объемом около 1 млрд евро в форме макрофинансовой поддержки от ЕС и 800 млн долларов в форме гарантий от Всемирного банка. Кроме того, потребности во внешнем финансировании будут покрыты за счет нового выпуска еврооблигаций, а также облигаций, номинированных в гривнах и размещенных на внутреннем рынке. В совокупности эти средства позволят правительству осуществить выплаты по внешним валютным обязательствам в 2019", - отмечает S&P.

В отсутствие финансирования со стороны МВФ и дополнительных средств от международных организаций-доноров, связанных с программой МВФ, агентство по-прежнему отмечает риск существенного ухудшения показателей внешнего финансирования Украины, принимая во внимание ее значительные потребности в рефинансировании долга.

Как сообщали Українські Новини, S&P подтвердил рейтинги Украины B-/B с прогнозом "стабильный".