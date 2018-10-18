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Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства
12:05 18.10.2018 |
Верховная Рада в четверг 237 голосами при необходимых 226 приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства (№8060), который закрепил процедуру банкротства физических лиц, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
"Благодаря принятию кодекса мы поднимемся на 10 позиций в рейтинге Doing Business", - отметил представлявший документ глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.
Представляя кодекс, депутат отметил, что документ структурирован в четыре книги. По его словам, первая книга регулирует общие положения и сроки, вторая - деятельность самоуправляемой организации арбитражных управляющих, третья - вопросы банкротства юридических лиц.
"А четвертая книга - это новелла в украинском законодательстве, такого не было - это банкротство физических лиц", - подчеркнул А.Иванчук.
Он отметил, что эта новелла дает возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.
А.Иванчук уточнил, что к данному законопроекту ко второму чтению поступило более 1300 поправок, из которых примерно 40% были отклонены. По его словам, при доработке кодекса была изменена его структура: из тела законопроекта выпали целые нормы, например, мировое соглашение, и все правки, которые связаны с мировым соглашением, потеряли свою актуальность.
Глава комитета добавил, что был отклонен блок поправок о введении системы автоматизированного ареста счетов, так как она ранее не получила поддержки в парламенте.
"Отклонена большая часть поправок о введении единого электронного реестра должников. В процессе обсуждения и глубокого анализа нам доказали опасения, что может иметь утечка конфиденциальной информации счетов юридических, особенно физических лиц", - сообщил также А.Иванчук.
По его словам, много вопросов были перенесены на уровень подзаконно-нормативных правовых актов, в частности детализация регулирования процедуры продажи имущества должника.
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что принятый документ предусматривает продажу имущества банкротов на прозрачных электронных аукционах ProZorro.Продажи.
Глава комитета также указал, что кодекс будет введен в действие через шесть месяцев.
Непосредственно перед голосованием А.Иванчук сообщил, что Главное юридическое управление Верховной Рады подготовило свои замечания к документу, которые комитет оперативно учел вечером 17 октября. В связи с этим он зачитал с голоса еще 5 страниц правок, с которыми Кодекс и был принят.
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