Бизнес ожидает девальвации гривни до 29,6 грн/доллар в следующие 12 месяцев

Руководители украинских предприятий ожидают через 12 месяцев среднее значение обменного курса на уровне 29,60 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Национальным банком Украины в III квартале 2018 года.

По данным опроса, существенно выросла доля респондентов, которые ожидают обесценивания гривни, - 90,3% (в II квартале - 78,3%). Две трети (65,1%) респондентов, участвовавших в опросе, считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше чем 29,00 грн/доллар.

Таким образом, девальвационные ожидания украинских предприятий ухудшились: во II квартале они прогнозировали курс 28,63 грн/долларов.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.