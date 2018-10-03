НКЦБФР подготовила законопроект о запуске принудительной накопительной пенсионной системы

Алексей Ермоленко / UBR.ua

Пенсионная система третьего уровня (негосударственная накопительная) в стране не прижилась - граждане не доверяют финансистам. Но решать проблему надо, поэтому власти предлагают заложить указанный принцип в формате принудительной накопительной пенсионной системы второго уровня.

Главным ее преимуществом является тот факт, что гражданин сам зарабатывает себе на пенсию, и самостоятельно распоряжается накопленными средствами. По достижению соответствующего возраста пенсионер подает заявление в ПФ и оформляет выплаты в трех вариантах: пожизненно, на определенный срок (но не менее, чем на 15 лет), либо просто забирает разовой выплатой. При этом он параллельно будет получать социальную пенсию в обычном порядке.

Размер выплат индивидуален и зависит от накопленной суммы. Ее можно завещать или разделить между наследниками. Последние смогут забрать завещанную пенсию сразу деньгами или внести ее на свой накопительный счет. В случае тяжелого заболевания или инвалидности украинец сможет снять свои сбережения досрочно, а если подобный диагноз поставят члену его семьи - пенсионер сможет оформить на него 50% накоплений.

До 100% своих пенсионных сбережений можно забрать и в том случае, если выезжаешь в другую страну на ПМЖ. Впрочем, юристы обращают внимание на двусмысленность этого положения.

«Довольно абстрактным в данном перечне размера пенсионных выплат является слово "до" - законопроект не расшифровывает, что необходимо сделать, чтобы получить желаемые 100% пенсионных средств. Как и не указывает минимальный размер выплаты по тому или иному случаю», - подметил UBR.ua юрист ЮК «ВОЛХВ» Ярослава Борка.

За удовольствие надо заплатить

Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять 2% своих доходов. При этом если за год среднемесячный оклад увеличится на 5% и более, ставка отчисления вырастет на 1%. И так до тех пор, пока не достигнет граничных 15%. И это не считая отчислений по ЕСВ, которые платятся сейчас на социальную пенсию.

Избежать выплат не смогут даже те, кто покажет государству нулевой доход.

«Физлица-предприниматели, фермеры и самозанятые лица самостоятельно осуществляют исчисление и уплату взноса не реже одного раза в квартал. Предельный срок самостоятельной уплаты составляет 20 календарных дней со дня окончания квартала. Если ими не получен доход в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, а также для физических лиц - предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, размер взноса в расчете за месяц определяется в размере 10% от минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января отчетного года», - пояснила UBR.ua Ярослава Борка.

Нет никаких гарантий

Несмотря на значимость данной инициативы, законодатели никак не утрясли вопросы инвестиционных рисков. С одной стороны, участников накопительной системы будет контролировать НКЦБФР, с другой - нет никаких государственных гарантий защиты сбережений.

«Это напоминает систему банковских вкладов с той разницей, что в случае с банками государство гарантирует оплату вкладов до 200 тыс. грн. от имени ФГВФЛ, а с пенсионной системой такого, увы, прямо не предусмотрено. Есть всевозможные штрафные санкции, требования к капиталу участников накопительной пенсионной системы. Но никто не может гарантировать судьбу всех этих средств. Не получится ли как с банками, когда в определенный момент начнется чистка участников накопительной пенсионной системы, а денежные средства «растворятся» на оффшорных счетах», - задается вопросом юрист ЮКК «Де-юре» Владимир Данилин.

В случае, если по госдолгу будет объявлен дефолт, пострадают и накопительные пенсии. И здесь все упирается уже в порядочность и профессионализм властей: смогут ли они и захотят ли избежать подобной ситуации.

Финансовые рынки не готовы

Впрочем, помимо сугубо гипотетических проблем существует и ряд вполне реальных. Ключевая заключается в том, что инфраструктура фондового рынка Украины на данный момент совершенно не готова к такой реформе.

«У нас нет нормального регулирования фондов, инвестиций, рынка акций, облигаций. Права потенциальных инвесторов фонда, которые должны управлять этими деньгами, не защищены и их обязанности тщательно не прописаны. Если эта реформа запустится до того, как будет создана инфраструктура, то просто не будет куда инвестировать, неизбежны случаи мошенничества. Это подорвет доверие к накопительному фонду уже на раннем этапе», - высказал свое мнение UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперты обращают внимание, что сама идея - это шаг в правильном направлении, подобные системы введены, например, во Франции и Швейцарии. Но у Украины на данный момент нет финансовой подушки, чтобы осуществить успешный переход на новые пенсионные рельсы. В некоторых странах реформа не дала позитивного результата. Даже в соседней России, которая выстраивала подобную систему и накопила за счет мощного потока нефтедолларов резервный фонд, пенсионная реформа провалилась.