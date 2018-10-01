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Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд
Объем частных денежных переводов в Украину в апреле-июне текущего года вырос на 24,6% до 2,819 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
При этом лидером по переводам в Украину является Польша.
Переводы из Польши выросли за отчетный период на 13,8% до 890 млн долларов.
Россия на втором месте - объем переводов в РФ незначительно снизился и составил 346 млн долларов против 357 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 29,9% до 213 млн долларов.
Из стран ЕС в Украину поступило 1,731 млрд долларов, из стран СНГ - 391 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.
Пересмотр связан с появлением новых данных за последние три года.
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