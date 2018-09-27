Что подорожание нефти означает для Украины

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Цены на нефть повысились до уровня осени 2014-го. И есть все шансы, что черное золото продолжит дорожать.

Уже не первый день нефть на мировых рынках не просто растет в цене, а ставит все новые рекорды. 25 сентября цена на нефть марки Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с ноября 2014 г., свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent выросла до $82,03 за баррель; котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,2 и составили $72,28 за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала, стоимость ноябрьских контрактов на Brent выросла на $0,67, до $81,87 за баррель.

Цены на нефть растут из-за сочетания целого ряда причин: снижения запасов в США и сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, политики ОПЕК, а также решения Китая начать закупать нефть у американских поставщиков.

Несмотря на то что сейчас между КНР и США в самом разгаре торговая война, китайская нефтехимическая компания Unipec сообщила о готовности возобновить в октябре закупки нефти в США. Это серьезные объемы - порядка 0,5 млн баррелей в сутки, достаточные для того, чтобы повлиять на нефтяные котировки.

В свою очередь, страны-члены ОПЕК соблюдают договоренности об индивидуальных ограничениях в уровне добычи, установленных в октябре 2016 г. При этом ОПЕК не планирует дополнительно повышать добычу нефти ради компенсации возможного сокращения поставок из Ирана.

Далее, Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о возможности дальнейшего снижения экспорта нефти из Венесуэлы, где объемы поставок на внешние рынки упали до 1 млн баррелей в сутки - за два года нефтяной экспорт из страны Николаса Мадуро сократился в два раза. В МЭА также отметили, что проблемы с добычей могут возникнуть в Нигерии и Ливии.

Наконец, постоянно действующий фактор увеличения цен на нефть - неопределенность с поставками иранской нефти. Нефтяные санкции США против этой страны вступают в действие 6 ноября, но рынок начинает готовиться к этому событию уже сейчас. В начале августа объем поставок нефтепродуктов из Ирана оценивался на уровне 2,1 млн баррелей в сутки, но к сегодняшнему дню потерял почти половину от этого уровня.

Мировая экономика не слазит с "нефтяной иглы"

Как раз на фоне растущих цен на нефть ОПЕК опубликовала свой ежегодный обзор World Oil Outlook 2018. В нем сохранен прошлогодний прогноз, согласно которому доля нефти в мировом энергобалансе к 2040 г. все еще будет превышать долю газа.

По мнению экспертов, газ станет самым быстрорастущим видом топлива в мировом энергобалансе, однако не сможет опередить нефть.

По данным ОПЕК, доля газа в мировом спросе на энергоносители составляет 21,7%, а доля нефти - 31,5%. К 2020 г. доля газа вырастет до 22,3%, а доля нефти снизится до 31,4%, к 2030 г. доля газа возрастет до 23,6%, доля нефти упадет до 29,5%. В итоге в 2040 г. доля газа в мировом энергобалансе будет составлять 25%, а доля нефти - 27,8%.

При этом ОПЕК ожидает роста спроса на свою нефть после 2025 г.

"Доля нефти ОПЕК в глобальных поставках нефти, согласно ожиданиям, возрастет с 34% в 2017 г. до 36% в 2040 г.", - отмечается в World Oil Outlook 2018. Согласно прогнозу спрос на нефть ОПЕК вырастет с 32,47 млн баррелей в сутки в 2018 г. до 32,7 млн в 2020 г., а затем постепенно снизится до 31,56 млн баррелей в сутки в 2023-м. К 2025 г. спрос восстановится до 32,14 млн баррелей в сутки, после чего начнется его резкий рост. К этому периоду времени добыча сланцевой нефти в США и общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, достигнут пика.

Также в своем отчете ОПЕК оценивает объем инвестиций в нефтяную отрасль: $11 трлн по всему миру к 2040 г. Инвестиции в разведку и добычу оцениваются в $8,3 трлн, или порядка $350 млрд в год. Инвестиции в нефтепереработку составят $1,5 трлн. Инвестиции в транспортировку нефти ожидаются на уровне около $1 трлн.

Понятно, что нынешний рост цен, поддерживаемый ОПЕК, совсем не радует основных потребителей углеводородного топлива - Евросоюз, США и Китай. Дональд Трамп в своем недавнем выступлении в ООН заявил, что страны-участницы ОПЕК установили слишком высокие цены на нефть и должны начать их снижение.

"Страны ОПЕК, как обычно, наживаются за счет остального мира. Мне это не нравится, и никому не должно это нравиться... Мы хотим, чтобы они прекратили повышать цены на нефть, чтобы они начали снижать цены", - сказал президент США. Но при этом он, противореча самому себе, выступает против выхода на рынок нефти из Ирана, что существенно снизило бы цены. "Мы начали процесс возобновления санкций в отношении Ирана. Дополнительные санкции вступят в силу 5 ноября. Мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки", - отметил Трамп.

Иран, разумеется, не стал молчать. Представитель страны в ОПЕК Хосейн Ардебили заявил, что нефть и далее продолжит дорожать, поскольку такие крупные ее производители, как Россия и Саудовская Аравия, не могут увеличить ее поставки - им не хватит мощностей.

Последнее, впрочем, сомнительно. Напомним, что буквально накануне в новом международном рейтинге компаний энергетической сферы S&P Global Platts "Газпром" неожиданно упал с первого на 17-е место, а вот "Лукойл", наоборот, поднялся на вторую строчку. Это связано с тем, что компания получает хорошую прибыль от растущих цен на нефть, имеет в распоряжении ряд перспективных месторождений и способна нарастить как добычу нефти, так и ее поставки потребителям.

В 2018 г. в России было разведано еще несколько месторождений нефти - небольших, но достаточно легких для разработки. Это позволит российским нефтяным компаниям как минимум сохранять свою капитализацию в ближайшие пару лет. К тому же в 2019-м в России начинается "налоговый маневр" в нефтяной отрасли, который снизит операционные издержки нефтедобытчиков, упростив налоговую бухгалтерию.

А вот как будет вести себя ОПЕК в целом, пока сказать сложно. Сейчас мировые нефтедобытчики после затяжного периода низких цен радуются почти двукратному росту доходов. Да и России, оказавшейся под санкциями, как обычно, "очень деньги нужны" - она уже даже Беларусь перестает финансировать. К тому же США усилиями Трампа в последние месяцы умудрились практически всему миру объявить торговую войну, так что неудивительно будет, если мир ответит дорогой нефтью.

Что подорожание нефти означает для Украины

Первое и самое очевидное: вырастут цены на автозаправках. Можно вспомнить, как это было в мае нынешнего года, когда цена нефти марки Brent неожиданно перевалила за $79/баррель. Тогда сетевые АЗС существенно подняли цены на все виды автомобильного горючего. Например, сеть WOG повысила стоимость дизельного, "второго" и "пятого" бензинов сразу на 50 коп. Литр самого дорогого А-95 обходился автомобилистам в 32,45 грн.

Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов и от цен на мировых рынках зависят и расценки на наших АЗС. По оценкам украинских экспертов, каждый доллар, добавляющийся к цене бочки нефти, дает прибавку в 44 коп. на литр автомобильного топлива. Иными словами, при росте на $10, мы увидим плюс 4,4 грн на литре на заправочных станциях.

Впрочем, реально повышение цен на моторное топливо обычно происходит с задержкой по времени примерно на месяц после роста цен на бирже. В первую очередь вырастут цены на бензин, а следом - может подорожать и сжиженный газ (пропан-бутан). Дело в том, что действующая формула расчета тарифа основана на импортном паритете. То есть чем выше цены на европейском рынке, тем больше придется платить и украинским потребителям.

Согласно прогнозу финансовой группы Investment Capital Ukraine подорожание нефти может привести к росту цен на нефтепродукты в Украине на 22-24%; импортный газ подорожает на 8-11%. По другим оценкам, подорожание нефтепродуктов на мировых рынках на 20% может привести к росту цен на бензин в Украине примерно на 6%.

Другая сторона проблемы - то, что в результате вырастут транспортные расходы, которые заложены в себестоимость большинства товаров и услуг (даже в магазин товары довезти надо, потратив дизтопливо). В итоге вырастут также цены на продовольствие - ведь и бак комбайна нужно заправить, и бак грузовика, отвозящего зерно на элеватор. Однако в данном случае - учитывая, что нефтепродукты в современной экономике применяются повсюду, - мы получаем скорее общий рост инфляции и торможение роста ВВП.

И при таком раскладе Украина оказывается ровно в той же ситуации, что и почти все европейские страны. На экономику ЕС подорожание нефти повлияет точно так же - ростом потребительских цен и инфляции, сокращением роста ВВП. С другой стороны, в периоды роста цен на нефть становятся более платежеспособными страны, которые эту самую нефть поставляют на рынок. То есть в мировом масштабе равновесие сохраняется.

Относительное преимущество нынешней ситуации с ростом цен на нефть в том, что растут (в том числе в Украине) инвестиции в альтернативные "зеленые" технологии энергетики и энергосбережения. Отечественным предпринимателям также становится выгоднее инвестировать в производство биотоплива (солярка из рапса), кроме того, бизнес может вернуться к идее возрождения собственных украинских НПЗ. Напомним, что сегодня из пяти существующих в Украине НПЗ работает только один.

Экономика иногда парадоксальна. Не всегда подорожание топлива влечет рост цен в магазинах, там работают куда более сложные взаимодействия. Например, и в России (нефтедобывающей стране), и в Беларуси (нефтеперерабатывающей) давно замечено: нефть дорожает - дорожает и бензин. Нефть дешевеет - бензин снова дорожает. Шутка "видимо, у нас его не из нефти делают" родилась не просто так. Поэтому ждать от нынешнего роста цен на нефть существенных проблем для украинской экономики было бы как минимум преждевременно.

Что дальше?

Аналитики банка Goldman Sachs уверены, что страны ОПЕК с высокой вероятностью будут поддерживать цены на нефть в 2019 г. на достаточно высоком уровне. "Действия ОПЕК в сочетании с геополитическими рисками создают все предпосылки для возвращения к $100 за баррель уже в 2019-м", - считают в Goldman Sachs.

Инвестиционный банк JP Morgan также повысил прогноз мировых цен на нефть. «Неопределенность вокруг фактического производства ОПЕК растет. Текущие бюджетные ограничения и последствия санкций могут означать, что цены на нефть в ближайшем будущем останутся высокими», - говорится в записке исследовательской группы по европейским инвестициям. Банк добавил, что волатильность, наблюдаемая на нефтяных рынках в 2018 г., скорее всего, сохранится: «Мы ожидаем продолжения колебаний цен в широком диапазоне: $50-80/баррель».

Однако заметим, что аналитики JP Morgan очень часто дают неточные прогнозы. В частности, на 2018 г. они прогнозировали цену $55,5 за баррель, а мы сейчас видим совсем другие цифры.

Наконец, Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что новые санкции США в отношении Ирана могут привести к более сильному падению экспорта иранской нефти, чем в предыдущий санкционный период. А это станет предпосылкой для роста цен.

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