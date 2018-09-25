Рост цен на нефть до $100 за баррель приведет к удорожанию А-95 в украинской рознице на 6,3 грн/литр - эксперт

Если ожидания нефтетрейдеров Trafigura и Mercuria по росту цен на нефть до $100 за баррель воплотятся в жизнь, это приведет к удорожанию бензина марки А-95 в украинской рознице на 6,3 грн/литр - до 37,75 грн/литр, считает директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) .

"В случае повышения цены на нефть до $100/баррель (рост на $21,2/баррель от сегодняшней цены на нефть), расчетная цена А-95 в рознице составит 37,75 грн/литр (рост от сегодняшней цены в рознице на А-95 на 6,3 грн/литр), дизтоплива - 36,25 грн/литр (рост на 7 грн/литр)", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Trafigura и Mercuria ожидают рост цен на нефть до $100 за баррель из-за потенциального сокращения поставок из Ирана на фоне американских санкций.

По мнению соучредителя Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, нефть может подняться выше $100 за баррель уже в IV квартале 2018 года. У рынка не так много возможностей заместить 2 млн баррелей в сутки иранской нефти, которые могут быть потеряны в результате второго раунда санкций США, считает он.

Trafigura предполагает, что к Рождеству нефть будет стоить около $90 за баррель, а в начале 2019 года - $100 за баррель, заявил глава нефтяного трейдинга компании Бен Лукок.

Цены на нефть не возвращались к $100 за баррель с 2014 года.