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В Украине дан старт электронным аукционам по торговле правами на аренду сельскохозяйственных земель госсобственности
09:04 24.09.2018 |
«Это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха», - поделился своими впечатлениями об изменениях в земельной сфере первый заместитель министра аграрной промышленности Максим Мартынюк на страницах делового интернет-издания.
Начало онлайн-аукционам было положено после заключения Договора об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов между Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственным предприятием «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины, на онлайн-площадке которого будут проводиться торги правами аренды на государственные земли сельскохозяйственного назначения.
Проекту было присвоено рабочее название - «Встретились два Блокчейна». По словам Максима Мартынюка, такой слоган четко отражает суть проекта, поскольку два его участника имеют непосредственное отношение к внедрению системы Blockchain в Украине. Система электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ провела первый электронный аукцион на этой технологии, Госгеокадастр внедрил ее для защиты своей базы данных оземельных участках. «Надежность в квадрате» - так оноценил участие в программе двух мощных украинских сервисов.
Для торговли правами аренды разработан специальный модуль на базе OpenMarket платформы, которая использовалась для продажи арестованного имущества. С первыми лотами уже можно ознакомиться, перейдя по ссылке land.setam.net.ua. Согласно процедуре, аукционы пройдут через 30 дней после выставления лотов.Применение для земельных онлайн-торгов системы Blockchain обеспечивает перекрестный контроль ставок, при этом полностью исключается вмешательство в процесс, как извне, та и внутри системы. Физическое присутствие на аукционе не обязательно, можно получить право на аренду участка в одном населенном пункте, при этом находясь в другом.
По мнению Максима Мартынюка, эффект от внедрения электронных торгов можно будет проанализировать не ранее, чем через полгода. На старте торгов онлайн он видит следующие преимущества:
* упрощенный доступ к земельным торгам - если есть проект АПК, то необходимо зайти на сайт Госгеокадастра, задать фильтры и параметры необходимого участка, периодически обновлять сайт;
Для справки. Интенсивность обновления информации о торгах на сайте Госгеокадастра составляет 9,6 лота в сутки. Средний размер участка - 8 гектаров - позволяет запустить бизнес и не обанкротиться. Разрабатывается мобильное приложение для отправки со смартфона необходимых документов.
* повышение инвестиционной привлекательности АПК - отсутствие необходимости выезжать на место проведения торгов и нередко возвращаться за недостающими документами повысит энтузиазм потенциальных инвесторов, а рост количества электронных торгов послужит их популяризации;
* привлечение к торгам физических лиц - частных владельцев паев, которые если не выставят свой пай на аукцион, то смогут следить за результатами онлайн-торгов в своем районе и вовремя корректировать договорные отношения с арендатором, а со временем стать непосредственным участником торгов.
Переход аукционов полностью на электронный формат будет не быстрым и постепенным, считает Максим Мартынюк. Такой период необходим, по его мнению, для ознакомления с системой, которая со временем станет комфортной для участников торгов.
Важным фактором для расширения торгов в сети является принятое Кабинетом Министров постановление о возможности партнерства Госгеокадастра с несколькими торговыми онлайн-площадками. При увеличении точек входа для желающих принять участие в аукционах будут в выигрыше все стороны земельных отношений.
Запуск в действие электронных торгов правами на аренду сельскохозяйственных земель государственной собственности - это отличный результат на пути трансформации земельных отношений, которые активно совершенствуются последние три года, отметил Максим Мартынюк.
«Окончательной победой станет снятие моратория и запуск рынка сельхозземель в Украине», - убежден первый заместитель.
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