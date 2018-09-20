Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов

Верховная Рада Украины назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Новоназначенными членами ЦИК стали Алла Басалаева ("Видродження" за - 280 голосов депутатов), первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая ("Народный фронт" за - 307), директор департамента аналитической работы МВД Михаил Вербенский ("Блок Петра Порошенко" за - 286), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина" за - 309), народный депутат из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова (за - 307), заместитель руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова (БПП, за - 305), Олег Конопольский (БПП, за - 288), Светлана Кустовая (БПП, за - 306), Ольга Лотюк (БПП, за - 296 ), главный консультанта департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины Виталий Плукар (БПП, за - 302) , Евгений Радченко ("Самопомич", за - 289), Татьяна Слипачук ("Воля народа", за - 317), Леонтий Шипилов (НФ, за - 308), народный депутат из фракции Радикальной партии Татьяна Юзькова (за - 307).

Руководитель парламентского комитета по вопросам правовой политике и правосудия Руслан Князевич во время обсуждения вопроса о назначении нового состава ЦИК отметил, что новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии смогу приступить к своим обязанностям не сразу, поскольку им необходимо время для увольнения с должностей, которые они занимали до избрания членами Комиссии, как того требует закон.

Ранее в этот день парламент поддержал увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов ЦИК.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

Статьи по теме:

20.09.18 Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК

