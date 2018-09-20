Финансовые новости
- |
- 20.09.18
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов
17:35 20.09.2018 |
Верховная Рада Украины назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Новоназначенными членами ЦИК стали Алла Басалаева ("Видродження" за - 280 голосов депутатов), первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая ("Народный фронт" за - 307), директор департамента аналитической работы МВД Михаил Вербенский ("Блок Петра Порошенко" за - 286), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина" за - 309), народный депутат из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова (за - 307), заместитель руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова (БПП, за - 305), Олег Конопольский (БПП, за - 288), Светлана Кустовая (БПП, за - 306), Ольга Лотюк (БПП, за - 296 ), главный консультанта департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины Виталий Плукар (БПП, за - 302) , Евгений Радченко ("Самопомич", за - 289), Татьяна Слипачук ("Воля народа", за - 317), Леонтий Шипилов (НФ, за - 308), народный депутат из фракции Радикальной партии Татьяна Юзькова (за - 307).
Руководитель парламентского комитета по вопросам правовой политике и правосудия Руслан Князевич во время обсуждения вопроса о назначении нового состава ЦИК отметил, что новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии смогу приступить к своим обязанностям не сразу, поскольку им необходимо время для увольнения с должностей, которые они занимали до избрания членами Комиссии, как того требует закон.
Ранее в этот день парламент поддержал увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов ЦИК.
Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.
Статьи по теме:
20.09.18 Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК
|Рада направила в КС проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО
|Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время
|Порошенко видит угрозы реванша, а также авторитаризма в контексте предстоящих президентских выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|На курсовую динамику торгов 19 сентября оказал ситуативный фактор проведения бюджетных платежей
|Устрой им ад! Авианосец «Гарри Трумэн» пришел, чтобы Путин не наделал глупостей
|Валютная перезагрузка: НБУ готовит рынок к новым правилам
|Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
|Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»
|Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко
Это интересно
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть
|Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером
|Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX
|В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе