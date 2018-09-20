Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Сегодня Верховная Рада должна проголосовать за новый состав Центральной избирательной комиссии.

Всего в списке 14 кандидатов от разных парламентских политсил. Из старого состава ЦИК на должностях остаются Олега Диденко и Екатерины Махницкойчей срок полномочий еще не истек. Последняя вакансия из увеличенного до 17 человек состава ЦВК за Оппоблоком, который своего кандидата еще не выдвинул.

"ДС" решил поименно напомнить, кто в самое ближайшее время может стать новыми членами ЦИК.

КВОТА БПП

Михаил Вербенский

Родился в 1956 году. В 1986 году закончил Высшее политическое училище МВД СССР. Также учился в Академии МВД СССР. В 1992-м стал кандидатом юридических наук.

С 1976 года и до сегодняшнего дня работает в органах внутренних дел. В 1995-97 годах был заместителем начальника управления правового обеспечения - начальником отдела подготовки проектов ведомственных нормативных актов штаба МВД Украины.

В 1997-98 годах - заместитель начальника Главного штаба МВС Украины - начальник управления правового обеспечения. В 1998 году стал первым заместителем начальника Главного штаба МВД. С 2001 по 2005 год работал заместителем председателя Гоударственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. С 2005-го по 2014 год - руководитель Главного штаба МВД.

С 2014 года - директор Департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы МВД Украины.

Ольга Желтова

Родилась в 1964 году. В 2002-2006 годах была помощницей народного депутата от "Нашей Украины" Юрия Ключковского. В настоящее время заместительница заведующего секретариата Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. СМИ связывают Желтову с народным депутатом Русланом Князевичем.

Заместитель заведующего секретариата комитета Верховной Рады по правовой политике и правосудию. Кандидатура от главы комитета Руслана Князевича.

Олег Конопольский

В 1983 году закончил Киевский институт международных отношений. В 1994 году стал адвокатом. В 2004 году представлял интересы мэра Киева и кандидата в президенты Александра Омельченко, в деле о выемке подписных листов.

В 2006 году был адвокатом почетного президента "1+1" Александра Роднянского (в настоящее время живет и работает в Москве) в споре с Игорем Коломойским про принадлежность 70% уставного капитала компании. В 2009 году - доверенное лицо кандидата в президенты Арсения Яценюка.

Светлана Кустова

Родилась в 19871 году, закончила Днепропетровский национальный университет.

В 1998 году начала работать в Верховной Раде Украины, после того как выиграла грант "Ассоциации бывших членов конгресса США". Также работала в адвокатской конторе "Коннов и Созановский".

В 2003 году защищала интересы будущего президента Украины Виктора Ющенко. В частности была одним из адвокатов в деле об установлении результатов выборов, по которому был назначен третий тур.

В 2007 году баллотировалась в парламент по списку блока "НУ-НС" под номером 145.

В 2012-14 годах была помощницей нардепов Николая Катеринчука, Романа Зварыча, Петра Порошенко, Ирины Фриз.

В настоящее время является юристконсультантом адвокатской компании "Моор и партнеры". Специализируется на гражданском, избирательном, конституционном и налоговом праве.

Рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность главы Центризбиркома.

Ольга Лотюк

Родилась в 1973 году. Училась на юрфаке Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1998 года кандидат юридических наук, с 2002 года - доцент кафедры конституционного и административного права университета Шевченко. Является автором более 70 научных работ по проблемам конституционного права.

Кроме того, в Верховной Раде IV созыва была помощником нардепа от блока "За единую Украину" Николая Онищука, который с 2007-го по 2010 год был министром юстиции в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2006 году Лотюк была вторым номером в списке партии "Новая сила" экс члена СДПУ(о) Юрия Збитнева, но партия в Раду не прошла.

Виталий Плукар

Родился в 1986 году, закончил Львовский государственный университет внутренних дел, в 2011 году стал кандидатом юридических наук.

Был помощником народного депутата Валерия Карпунцова, избранного в Верховную Раду VII созыва по списку партии УДАР. Представлял УДАР в деле о кнопкодавстве против тогдашнего спикера Владимира Рыбака.

В настоящее время - заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины.

КВОТА "НАРОДНОГО ФРОНТА"

Наталья Бернацкая (до замужества известная как Севостьянова)

Родилась в 1986 году. В 2008 году окончила Одесскую юридическую академию по специальности "правоведение". В 2011 году получила научную степень кандидата наук.

Работала ассистентом и доцентом кафедры международного права и международных отношений Одесской юридической академии. С 2013 года адвокат, с марта 2014 года правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. С 2015 года - первый заместитель министра юстиции Украины.

Ирина Ефремова

Родилась в 1959 году. В 1988 году закончила Харьковский педагогический институт им. Сковороды по специальности "учитель русского языка и литературы".В 2003 году закончила Украинскую Национальную академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", в 2008-м - Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины.

Работала секретарем судебного заседания в Ленинском народном суде Харькова, в Змиевской школе-интернате, Чемужовским средней школе Змиевского района, в Змиевском райисполкоме, начальницей отдела по вопросам семьи и молодежи в Змиевской райгосадминистрации.

В 2002-05 годах - юрист в фирме "Кредо", с 2005-го по 2010-й - председатель Печенежской райгосадминистрации, с 2010 года - замдиректора Института региональной политики. С 2014 года - народный депутат Украины по списку фракции "Народный фронт" (номер 63).

Леонтий Шипилов

Родился в 1977 году. Закончил Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию.

Во время парламентских выборов 2012 года баллотировался в парламент под 134-м номером списка партии УДАР. В Раде VIII созыва был помощником народного депутата Николая Величковича ("Народный фронт"), советник спикера Андрея Парубия.

КВОТА "ВІДРОДЖЕННЯ"

Алла Басалаева

Родилась в 1981 году. В 2002 году закончила Академию государственной налоговой службы Украины в Ирпене по специальности "правоведение".

С 2005 года - главная консультантка отдела представительства в судах и контроля за применением законодательства о выборах и референдумах в Украине правового управления Секретариата ЦИК.

В 2008-12 годах - заведующая отделом представительства интересов Комиссии в судах управления Секретариата ЦИК.

С 2012 года - судья гражданской палаты Дарницкого районного суда Киева.

КВОТА "ВОЛІ НАРОДУ"

Татьяна Слипачук

Родилась в 1968 году. В 1990 году закончила юридический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко.

В 1994-2004 годах работала генеральным секретарем международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. В 2004-11 годах - партнер юрфирмы "Василь Кисиль и партнеры". В 2010-12 годах - вице-президент арбитражного комитета Международной ассоциации юристов. С 2011 года - партнерша в юрфирме Sayenko Kharenko. С 2012 года - президент Украинского арбитражной ассоциации.

КВОТА "БАТЬКІВЩИНИ"

Андрей Евстигнеев

Родился в 1982 году. В 2005 году закончил юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

С 2012 года - доцент кафедры экологического права в Киевском национальном университете.

Основатель и руководитель собственного адвокатского бюро

Директор ООО "РСП Интернешнл", учредителями которого являются граждане Австрии и России.

Член Координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины.

Был помощником народных депутатов от "Батькивщины" Валерия Кальченко и Бориса Тарасюка.

КВОТА "САМОПОМОЧІ"

Евгений Радченко

Родился в 1973 году. Закончил аспирантуру Национального педуниверситета им. Драгоманова, по специальности "Конституционное право".

В 1994-2004 годах был заместителем председателя правления ВОО "Комитет избирателей Украины", помощником-консультантом народного депутата Игоря Колиушко, работал международным наблюдателем, руководителем группы международных наблюдателей, консультантом избирательных штабов, руководителем группы юридических консультантов избирательного штаба.

В 2005-08 годах - советник по вопросам выборов и управления координатора проектов ОБСЕ в Украине. В 2004-2005 годах - координатор избирательных программ Ассоциации американских юристов. Был директором по развитию в МОО "Интерньюз-Украина", с 2009 года - эксперт Венецианской комиссии.

КВОТА "РАДИКАЛЬНОЙ ПАРТИИ ОЛЕГА ЛЯШКО"

Татьяна Юзькова

Родилась в 1963 году, в 1987-м закончила Киевский государственный университет им. Шевченко.

В 1987-1994 годах - работала в Киевской городской коллегии адвокатов, с 1994 года - адвокат Адвокатского объединения "Шевченковская коллегия адвокатов Киева".

В 2014 году баллотировалась по списку Радикальной партии Олега Ляшко под номером 26 на внеочередных выборах в Верховную Раду. С 2015 года - народный депутат VIII созыва.