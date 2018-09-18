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Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек - 236 голосов
14:32 18.09.2018 |
Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.
За принятие в целом законопроекта №9090 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Соответствующие изменения внесены в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".
Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью обеспечить такое представительство политических сил в составе Центризбиркома, которое будет соответствовать рекомендации, высказанной в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно необходимости пропорционального представительства политических фракций в парламенте.
Как сообщали Українськi Новини, в феврале Президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа.
Всего предлагается назначить 14 членов ЦИКа на 13 вакантных мест.
От "Блока Петра Порошенко" в представление включено 5 кандидатов, от "Народного фронта" - 3, а от остальных фракции и групп в представление включена одна кандидатура.
Не включена в представление только кандидатура фракции "Оппозиционный блок".
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Хотя БПП и НФ обещают новый состав ЦИК уже 20 сентября, но разногласия между ними еще не преодолены.
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