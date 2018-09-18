Прощай, Охендовский. Зачем Центризбиркому два дополнительных члена

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Хотя БПП и НФ обещают новый состав ЦИК уже 20 сентября, но разногласия между ними еще не преодолены.

Уже 20 сентября Украина может получить новую Центральную избирательную комиссию. По крайней мере, оптимистичные прогнозы на этот счет прозвучали на согласительном совете парламента 17 сентября. "Я убежден, что в четверг мы должны обновить состав Центральной избирательной комиссии. Я провел соответствующее совещание, мы обменялись мнениями и договорились, что все фракции парламента до конца дня на своих заседаниях обсудят данный вопрос, - заявил спикер Андрей Парубий. - Моя позиция неизменна: Центральная избирательная комиссия должна быть обновлена как можно скорее. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло в этот четверг, не оттягивая». Лидер фракции БПП Артур Герасимов подтвердил: «Мы поддерживаем председателя парламента относительно обновления состава Центризбиркома». В свою очередь, глава фракции «Народного фронта» Максим Бурбак призвал коллег: «Надо завершить наконец этот процесс и назначить новый состав ЦИК».

Напомним, что именно разногласия между БПП и НФ привели к тому, что в последние дни восьмой сессии Верховная Рада так и не смогла обновить Центризбирком. На вечернем заседании в четверг, 12 июля, представители фракций обменялись мнениями по этому вопросу и не пришли к согласию, после чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание, даже не вынеся вопрос на голосование. Он призвал руководителей фракций продолжить консультации, чтобы стало возможно рассмотреть вопрос на следующий день. Но через пару часов депутат Владимир Арьев из БПП сообщил, что 13 июля голосование тоже не состоится, поскольку на вечернем совещании лидеров фракций большинство присутствующих согласились с мнением, что "пятница, 13-е - это не тот день".

Действительно, в завершающий день сессии депутаты сочли более важным рассмотреть и принять в первом чтении законопроекты о внесении в Налоговый и Таможенный кодексы изменений, облегчающих жизнь "евробляхерам", а также о внесении изменений в госбюджет-2018 для надлежащего финансового обеспечения госсектора угольной отрасли. Так парламент отреагировал на акции протеста "евробляхеров" и горняков в центре Киева. Примечательно, что за названные законопроекты голосовала и фракция БПП. Она не стала возобновлять бойкот заседаний, объявленный 5 июля из-за отказа парламента приступить к обновлению ЦИК, и предпочла отложить любые демарши на осень.

Стоит сказать, что последние сессионные недели июля были весьма неудачным временем для подобных демаршей. Объявленный БПП бойкот заседаний остался, по сути, внутрипарламентской проблемой, а рядовые украинцы его попросту не заметили. В сентябре ситуация иная хотя бы потому, что начинается бюджетный процесс. К тому же если БПП и НФ не сумеют договориться, то это будет означать, что разногласия между партнерами по коалиции вышли далеко за рамки вопроса о ЦИК.

В связи с этим высказывались разные опасения. Самое серьезное заключается в том, что ссора между БПП и НФ приведет к развалу коалиции и внеочередным выборам парламента. Если до 6 ноября БПП объявит о выходе из коалиции и после этого в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, то Петр Порошенко сможет досрочно прекратить полномочия Верховной Рады (после 6 декабря, в последние шесть месяцев своих полномочий, президент, как гласит Конституция, будет уже не вправе распустить парламент). В принципе эта угроза способна принудить НФ быть сговорчивее.

Гораздо меньшее значение имеют страшилки о том, что, дескать, без обновления ЦИК будущие выборы будут нелегитимными. По закону о ЦИК в нее входят 15 членов, срок их полномочий - семь лет. Полномочия 12 членов истекли еще 1 июня 2014 г., одного - 2 февраля 2017 г. и только у двух членов, назначенных в ЦИК 1 апреля 2014 г., срок полномочий еще не вышел. Таким образом, парламентские выборы осенью 2014 г. и местные выборы осенью 2015 г. проводила "просроченная" ЦИК, она же проводила выборы во вновь создаваемых объединенных территориальных общинах, а также повторные, промежуточные, внеочередные местные выборы в различных селах, поселках, городах. И если все эти выборы считаются легитимными, то будут легитимными и любые другие выборы, которые проведет эта ЦИК, даже если ее состав не будет обновлен.

Другое дело, что нерешенный вопрос о ЦИК вызывает большое неудовольствие у западных партнеров и международных кредиторов Украины. 18 апреля послы Канады, Великобритании, Германии, США и ЕС обратились с письмом к лидерам фракций и групп Верховной Рады, в котором подчеркнули необходимость утвердить "политически сбалансированный состав" ЦИК и призвали "завершить этот процесс без проволочек".

Тогда ожидалось, что результативное голосование состоится уже на следующий день, 19 апреля, однако этого не произошло. Причиной заминки стала неспособность БПП и НФ договориться о разделе портфелей в будущей ЦИК. Взаимное недоверие вылилось в публичную ссору 5 июля, после того как парламент вновь отказался обсуждать вопрос об обновлении ЦИК. "За" проголосовали только 189 депутатов, причем НФ дал лишь 10 голосов.

Представители НФ объясняли свою позицию двумя спорными моментами. Во-первых, в члены ЦИК выдвинуто 14 кандидатов, а вакансий всего 13. Во-вторых, среди 14 кандидатов нет выдвиженцев "Оппоблока", а это недемократично. В ответ представители БПП объявили о готовности снять одну из своих кандидатур и призвали партнеров из НФ поступить аналогично, чтобы освободить одну вакансию для выдвиженца "Оппоблока". Встречные предложения со стороны НФ заключались в том, чтобы принять закон об увеличении числа членов ЦИК до 16 - мол, тогда можно будет включить кандидатуру от "Оппоблока" без сокращения квоты НФ.

В действительности БПП и НФ демонстрировали не столько готовность идти на уступки друг другу, сколько намерение стоять на своем до конца. И хотя этот взаимный шантаж не вылился в полномасштабный парламентский кризис, но разногласия еще остаются. 18 сентября Андрей Парубий сообщил, что он внес в парламент законопроект об увеличении количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. "Цифра "15" была калькой с Российской Федерации, она не имеет принципиального значения. Цифра "17" позволяет пройти процедуру обновления ЦИК... чтобы все фракции и группы были представлены в Центральной избирательной комиссии", - заявил спикер парламента. Поможет ли это найти консенсус между фракциями и добиться результативного голосования за обновление ЦИК - об этом можно будет судить по итогам 20 сентября.