Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА

Украинский бизнес закладывает на 2019 год курс доллара на уровне 30 грн/$1, говорится в исследовании относительно прогнозов бизнеса на следующий год, проведенном Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

"При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн/$1, тогда как на текущий год прогнозы были на уровне 28 грн/$1", - сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревьянко на конференции Global Outlook 2018 в Киеве во вторник.

Также более 61% СЕО заявили, что не планируют масштабных инвестиций на 2019 год.

В то же время, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. Так, 42% собственников бизнеса ожидает на увеличение дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%.

В то же время 17% опрошенных прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20% и на 10-20% в долларовом эквиваленте.

"В прошлом году ожидания были более оптимистичными. Тогда 86% собственников надеялись на позитивные изменения. Сейчас мы возвращаемся к показателям 2017 года", - отметила А.Деревьянко.

По ее словам, основными задачами, определяемыми бизнесом для власти на следующий год являются: эффективная борьба с коррупцией, становление верховенства права, судовая реформа и политическая стабильность.

По мнению опрошенных СЕО, важными факторами для развития бизнеса в Украине являются также: проведение налоговой и таможенной реформ, прогресс в выполнении Соглашения между Украиной и Евросоюзом и усиление энергобезопасности и энергоэффективности.

"Для улучшения инвестклимата для бизнеса необходимо: запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судовую систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику", - отметила А.Деревьянко.

По результатам Инвестиционного индекса ЕБА также для улучшения инвестклимата в Украине также необходимо увеличить эффективность госаппарата, в частности, многие опрошенные СЕО считают, что это будет означать его сокращение, возможно даже до пяти раз.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2019 год" брало участие 106 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА. Опрос содержал 10 вопросов, и проводился уже третий год подряд.