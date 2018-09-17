Проект госбюджета-2019 предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD к концу года

Проект государственного бюджета 2019 года предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD до конца года.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о государственном бюджете на 2019 год №9000, передают Українські Новини.

В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года в 29,4 UAH/USD.

При этом рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, а номинальный ВВП вырастет до 3 946,9 млрд гривен.

Индекс потребительских цен в следующем году ожидается на уровне 7,4%, а индекс цен производителей - 10,1%.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект государственного бюджета Украины на 2019 год.