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Проект госбюджета-2019 предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD к концу года
Проект государственного бюджета 2019 года предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD до конца года.
Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о государственном бюджете на 2019 год №9000, передают Українські Новини.
В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года в 29,4 UAH/USD.
При этом рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, а номинальный ВВП вырастет до 3 946,9 млрд гривен.
Индекс потребительских цен в следующем году ожидается на уровне 7,4%, а индекс цен производителей - 10,1%.
Как сообщали Українські Новини, 15 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект государственного бюджета Украины на 2019 год.
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