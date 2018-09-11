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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как будут искать зарплаты в конвертах

08:49 11.09.2018 |

Экономика

 Артем Кузьменко, старший юрист ЮФ Eterna Law / LIGA.net

С октября в Украине начнется глобальная охота за компаниями, нарушающими трудовое законодательство. 5 сентября 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения. В данном распоряжении идет речь о комплексных мероприятиях по детенизации занятости и доходов населения, которые начнутся уже с 5 октября 2018 года. До указанной даты Гоструда поручено привести нормативную базу в соответствие и провести разъяснительную работу с работодателями.

Фактически данное распоряжение говорит о том, что начиная с октября будут инициироваться массовые проверки с целью выявления нарушений трудового законодательства. Принимая во внимание, что штрафы за нарушения законодательства в этой сфере весьма ощутимы даже для крупного бизнеса (к примеру, в августе на один из call-центров в Житомирской области наложили штраф 4,5 млн грн), субъектам хозяйствования следует тщательно подойти к вопросам оформления сотрудников и выплаты заработных плат.

Отметим, это касается всех работодателей без исключения, ведь проверки Гоструда не обходят стороной даже мелкий бизнес, в частности ФЛП, имеющих до 5-10 сотрудников. А если допустить, что у такого предпринимателя все пять сотрудников не оформлены надлежащим образом, то сумма штрафа может быть шестизначной. Очевидно, это грозит разорением для небольшого бизнеса.

Бизнесу стоит подготовиться. Фактически полномочия инспекторов Гоструда достаточно широкие, а трудовое законодательство - устаревшее и достаточно сложное. В связи с этим те или иные нарушения, скорее всего, можно выявить у 90% бизнеса.

В первую очередь, следует обратить внимание на критические нарушения, за которые установлены максимальные штрафы. К пимеру, наличие неоформленного работника (в том числе ненадлежащее оформление, например по гражданско-правовому договору) грозит штрафом в 30 минимальных заработных плат за каждого, недопуск инспектора к проверке - 100 минимальных зарплат.

В первую очередь, следует обратить внимание на критические нарушения, за которые установлены достаточно высокие штрафы, а именно: неоформление работников (в том числе ненадлежащее оформление, например по гражданско-правовому договору) - штраф в размере 30 минимальных заработных плат за каждого работника, или недопуск инспектора к проверке - штраф в размере 100 минимальных заработных плат

Проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми. Что это значит?

Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью:

* с высокой степенью риска - не чаще одного раза в год;
* со средней степенью риска - не чаще одного раза в два года;
* с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в пять лет.

Внеплановые проверки проводятся независимо от количества ранее проведенных проверок, при наличии информации о фактах нарушения законодательства о труде.

Основания для проведения внеплановых достаточно широки, фактически проверить могут любой субъект хозяйственной деятельности. Приведу перечень оснований для проверки:

- по обращению работника о нарушении в отношении него законодательства о труде;

- по обращению физического лица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений;

- по решению руководителя органа контроля о проведении инспекционных посещений по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, принятым по результатам анализа информации, полученной из средств массовой информации, других источников, доступ к которым не ограничен законодательством;

- по решению суда, сообщению правоохранительных органов о нарушении законодательства о труде;

- по сообщению должностных лиц органов государственного надзора (контроля) о выявленных в ходе выполнения ими контрольных полномочий признаков нарушения законодательства о труде;

- по информации Госстата и его территориальных органов о наличии задолженности по выплате заработной платы.

Основанием также может стать информация ГФС и ее территориальных отделений о несоответствии количества работников работодателя объемам производства (выполненных работ, оказанных услуг) к средним показателям по соответствующему виду экономической деятельности; фактах нарушения законодательства о труде, выявленных в ходе контроля; фактах хозяйственной деятельности без государственной регистрации в порядке, установленном законом; работодателях, имеющих задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, превышающем минимальный страховой взнос за каждого работника.

Либо информация Пенсионного фонда Украины о:

- работодателях, начисляющих заработную плату меньше минимальной;

- работодателях, у которых в отношении работников отсутствует сообщение о принятии на работу;

- работодателях, у которых в течение месяца количество работников, работающих на условиях неполного рабочего времени, увеличилось на 20 и более процентов;

- работниках, которые выполняют работы (оказывают услуги) по гражданско-правовым договорам у одного работодателя более года;

- работодателях, у которых в отношении работников отсутствуют начисления заработной платы в отчетном месяце (отпуск без сохранения заработной платы без соблюдения требований Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках");

- работодателях, у которых в течение года не проводилась индексация заработной платы или сумма повышения заработной платы составляет менее суммы начисленной индексации;

-работодателях, у которых 30 и более процентов работников работают на условиях гражданско-правовых договоров;

- работодателях с численностью 20 и более работников, у которых в течение месяца произошло сокращение на 10 и более процентов работников;

А также профсоюзных органов о нарушении прав работников, являющихся членами профсоюза, выявленных в ходе общественного контроля за соблюдением законодательства о труде.

В заключение стоит отметить, что на данный момент проверки Гоструда по размеру применяемых санкций стали в один ряд с проверками налоговых органов, и к их проведению и подготовке к проверке стоит относиться более чем серьезно.

Ведь во время проверок инспекторы часто допускают большое количество нарушений, что в перспективе позволяет эффективно оспаривать результаты проверок в судебном порядке. Мы рекомендуем компаниям провести аудит трудовых вопросов на предприятии для минимизации риска получить миллионные штрафы. Ведь зачастую отменить решение о применении тех или иных санкций по результатам проверки не удается даже в судебном порядке.

 

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