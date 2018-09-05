В августе международные резервы сократились на 2,9% до $17,2 млрд

В августе международные резервы сократились на 2,9% до 17 231 млрд долларов по сравнению с июлем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, сокращению резервов на 2,9% в месячном измерении в августе способствовали несколько факторов.

Во-первых, интервенции НБУ с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке.

По итогам месяца было продано 668 млн долларов, из которых через интервенции по выбору лучшей цены были проданы 311,9 млн долларов и на аукционах - 356,1 млн долларов.

При этом на пополнение резервов в августе куплено 16,7 млн долларов.

Во-вторых, платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга.

В частности, в пользу Международного валютного фонда было уплачено средства в объеме 607,4 млн долларов (в эквиваленте).

Кроме платежей в пользу МВФ, в августе на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов в эквиваленте, из которых 389,2 млн долларов составляли обслуживания и погашения по государственным ценным бумагам.

В-третьих, операции правительства по привлечению средств в иностранной валюте путем размещения государственных долговых бумаг.

Так, объемы размещения облигаций внешнего государственного займа за этот период составили 725 млн долларов, внутреннего - 382,1 млн долларов и 69,1 млн евро.

Также, согласно сообщению регулятора, на сокращение резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) в сумме 19,9 млн долларов (в эквиваленте).

В целом по состоянию на 1 сентября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,9 месяцев будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.