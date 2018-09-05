Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года.

"Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа", - говорится в заявлении полиции.

Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, ненастоящие.

Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.

"Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны", - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены днем 4 марта в центре города Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Эксперты установили, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Вскоре после этого Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить объяснения по поводу произошедшего.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Дон Стерджесс также погибла от "Новичка".

Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.

В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям.

В заявлении посольства говорится, что Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы полгода назад при невыясненных обстоятельствах.