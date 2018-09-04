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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты

09:41 04.09.2018 |

Финансы

 Пальчевский Иван / FinClub

Снижение ликвидности вынудило банки в августе пойти в Нацбанк за овернайтами и 3-месячным рефинансированием. НБУ накачивать деньгами банки долго не будет, поэтому советует искать ресурс на рынке и повышать депозитные ставки для населения. Чтобы побудить клиентов принести деньги на депозит, банкирам придется пожертвовать частью своей маржи.

Не очень дорогая гривна

Монетарная политика Национального банка дала сбой. Когда регулятор год назад начал цикл повышения учетной ставки, он рассчитывал, что за счет трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики сможет вызвать рост ставок по банковским депозитам. Это было необходимо для того, чтобы побудить население больше сберегать и меньше тратить, что автоматически уменьшило бы потребительский спрос и устранило один из инфляционных факторов. «Повышение учетной ставки будет стимулировать приток сбережений в банковский сектор и тем самым сдерживать потребительский спрос», - говорили в НБУ в октябре минувшего года, когда приступили к поднятию ставки. С тех пор она выросла с 12,5% до 17,5%, но клиенты банков этого не заметили.

Банки проигнорировали призыв НБУ и продолжали снижать депозитные ставки (см. график) или же держали их на рекордно низком уровне, что лишь дополнительно увеличивало маржинальность банковского бизнеса. Суммарно банки в I полугодии 2018-го получили прибыль в 8,3 млрд грн, тогда как в 2017-м система была убыточной - ее потери за первые шесть месяцев составили 1,85 млрд грн.

Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты

 

Какая ситуация сложилась не текущий момент? С начала года учетная ставка НБУ выросла уже на 3 процентных пункта - до 17,5%, а за 12 месяцев - на 5 п.п. Но ставки по банковским депозитам для физлиц не росли. С начала года трехмесячные гривневые депозиты подешевели, согласно индексу UIRD, на 0,12 п.п. (до 13,45%), а за последние 12 месяцев - на 0,09 п.п. Шестимесячные вклады потеряли в доходности 0,18 п.п. и 0,25 п.п. соответственно (до 14,22%), а годовые - 0,04 п.п. и 0,48 п.п. (до 14,29%). Уверенности банкам в том, что их действия по удержанию ставок являются верными, добавил рост остатков на гривневых счетах населения на 20 млрд грн до 254,7 млрд грн (+8%).

Незначительно ситуация изменилась в конце июля - начале августа, когда отдельные банки подняли ставки по депозитам, ссылаясь на потребность в ресурсах для кредитования. В среднем ставки выросли на 0,16-0,19 п.п.

Последнее повышение ставок аналитики объясняют изменением ситуации на рынке. «В августе наблюдается отток гривневой ликвидности из банковской системы - с 1 по 28-е число более 34,5 млрд грн. Чистые платежи на счет Госказначейства составили 21 млрд грн, а еще на 13,5 млрд грн НБУ уменьшил гривневую ликвидность банков за счет валютных интервенций. Таким образом, банки, которые обслуживают крупные компании, покупавшие валюту (в том числе для выплаты дивидендов), испытали существенный отток гривны», - говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

О снижении ликвидности системы говорят и в НБУ, напоминая о сокращении вложений банков в депозитные сертификаты Нацбанка с начала года с 70 млрд грн до 23 млрд грн. Кроме того, ликвидность сокращается, поскольку объем безналичной гривны снижается из-за увеличения объема наличных в экономике, сальдо операций НБУ с Минфином отрицательное (объем выплаченной Нацбанком прибыли в госбюджет меньше, чем процентные платежи Минфина по ОВГЗ в портфеле Нацбанка), сокращается рефинансирование банков. «Но мы не исключаем, что скоро увидим спрос на кредиты рефинансирования, потому что у банковской системы снижается ликвидность, и снижение ликвидности стимулирует повышение ставок», - рассказал замглавы НБУ Олег Чурий.

При этом в Нацбанке видят, что повышение учетной ставки и снижение гривневой ликвидности вынудило банки поднять ставки лишь по вкладам юрлиц, тогда как в рознице такой процесс не наблюдается. «Мы видим очень четкую корреляцию между нашей ставкой и ставкой по депозитам юрлиц, поскольку они, как правило, короткие, и банки платят юрлицам ставку очень близкую к нашей ставке в 17,5%. По физическим лицам, когда мы начали цикл повышения ставки для снижения инфляции, банки почти прекратили снижение ставок по депозитам, и сейчас они находятся примерно на том же уровне, что и полгода назад. Но мы ожидаем, что ситуация изменится, что банки уже в конце этого года будут активно повышать ставки по депозитам населения», - говорит Олег Чурий.

Именно вклады населения являются наиболее стабильной ресурсной базой банков. «Корпоративные клиенты - это короткие деньги, бизнес может положить деньги на неделю, на две, максимум на месяц. Более ценный ресурс для банков - это средства физлиц, которые являются более длинными», - объясняет директор казначейства Райффайзен Банка Аваль Владимир Кравченко.

В поисках денег

В качестве первоочередных источников фондирования банки могут рассматривать депозиты либо кредиты рефинансирования НБУ. И многие банки выбрали второй путь. Учреждения, привлекающие у населения вклады на квартал под 13,75%, пошли за длинным и коротким рефинансированием НБУ по 19,5%. «Некоторые банки были вынуждены обратиться за рефинансированием, общий объем которого с 1 по 30 августа составил более 10,4 млрд грн, из них 8,7 млрд грн - овернайт», - отметил Михаил Демкив.

Похожая тенденция на денежном рынке наблюдалась в декабре 2017-го - феврале 2018-го, когда банки привлекли 56 млрд грн кредитов овернайт (на «ночь»). Длинное рефинансирование тогда брали ПриватБанк (2,3 млрд грн), по 2 млрд грн - Ощадбанк и Укргазбанк, а 625 млн грн - Альфа-Банк.

Сейчас Альфа-Банку снова понадобились длинные деньги: он одолжил у НБУ 23 сентября 835 млн грн под 19,5% годовых на 85 дней. На таких же условиях кредит взял банк «Пивденный» на 480 млн грн. В Альфа-Банке объяснили, что они решили сыграть на опережение, ожидая повышенную волатильность на рынках этой осенью, снижение ликвидности системы и рост процентных ставок.

Вероятно, в сентябре НБУ снова повысит учетную ставку, что поднимет ставку рефинансирования до 20% или выше. Альфа-Банк объяснял интерес к предыдущему рефинансированию как раз ожиданием повышения учетной ставки. Сейчас задолженность перед НБУ также имеют ПриватБанк (9,687 млрд грн), ВТБ Банк (370 млн грн) и Укргазбанк (260,4 млн грн).

Дальнейший спрос на рефинансирование будет зависеть от ставки на межбанковском и клиентском рынке. «Сейчас НБУ осуществляет рефинансирование только под залог ОВГЗ, и особого спроса на рефинансирование нет. Если учетная ставка НБУ опять вырастет, это может привести к дефициту кредитных ресурсов на рынке», - говорит глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

В связи с этим НБУ хочет стимулировать банки ориентироваться на ресурсы населения, для чего потребуется повысить ставки по розничным вкладам, а не бежать каждый раз в НБУ за деньгами. «Возможно, мы подумаем каким образом вводить определенные ограничения на рефинансирование, в частности, по тендерам у нас сейчас ограничение 3 млрд грн на неделю, возможно, мы немного снизим, что будет стимулировать банки поднимать ставки по депозитам», - говорит Олег Чурий.

Депозиты призывают к росту

Разброс ставок на рынке огромный. Наиболее высокие доходности по годовым вкладам предлагают частные банки с украинским капиталом: РВС Банк (18%), Мегабанк (16,7%), «Глобус» (16,3%). «Банки с украинским частным капиталом пересматривают свои депозитные ставки в сторону роста адекватно росту учетной ставки НБУ и стоимости размещения ОВГЗ Минфином. Однако доля этих банков составляет всего 25% сектора. Поэтому средневзвешенный показатель депозитных ставок сектора все равно снижается», - считает председатель правления РВС Банка Владислав Кравец.

По словам главы правления банка «Глобус» Сергея Мамедова, его банк в августе поднял ставку на 0,5 п.п. из-за ситуации на рынке. «Следующий пересмотр ставок у нас в первой декаде сентября. Тренд будет зависеть от состояния рынка, но резких колебаний мы не ожидаем», - говорит он.

Тренд рынка все же задают госбанки и банки с иностранным капиталом, которые пока держат свои ставки ниже рынка: банки с иностранным капиталом платят от 5,5% до 14,5%, госбанки - 13,75-15%. «Я бы выделил государственные банки и банки с западным капиталом как такие, где мы в ближайшее время можем увидеть рост ставок по депозитам физических лиц. Они уже увеличили их для корпоративных клиентов», - говорит Михаил Демкив.

Первым на такой шаг пошел государственный Укргазбанк. «Укргазбанк в середине августа повысил ставки по гривневым депозитам физлиц до 15%, по валютным - 5%. До конца года ожидается повышение ставок в основном по гривневым депозитам», - сказал директор розничного кредитования Укргазбанка Олег Кляпко.

Ощадбанк и ПриватБанк не торопятся следовать тренду, заданному конкурентом. Ощадбанк предлагает 12,5% по срочному годовому вкладу, ПриватБанк - 13%. «Ощадбанк набрал хорошие темпы кредитования физлиц, а также малого и среднего бизнеса. Повышение ставок означало бы снижение темпов кредитования даже в тех направлениях, где сотрудничество с такими международными финансовыми институтами, как ЕИБ, ЕБРР, НУФ, дает позитивные результаты», - говорит зампред правления Ощадбанка Антон Тютюн. В ПриватБанке тоже акцентируют на том, что не повышают депозитные ставки, чтобы не подорожали кредиты. «Приоритет ПриватБанка - наращивание кредитования МСБ, поэтому ставки коррелируются со ставками кредитования, которые сейчас на приемлемом для бизнеса уровне», - сказали в пресс-службе ПриватБанка.

Ощадбанк не исключил небольшое повышение ставок. «Разница наших ставок по депозитам с конкурентами уже существенна, возможно, в ближайшее время мы точечно (например, на длительные сроки) повысим депозитные ставки», - отметил Антон Тютюн. ПриватБанк обещает лишь следить за тенденциями рынка.

Банки с российским государственным капиталом одновременно и сокращают бизнес в Украине, и привлекают депозиты по ставкам выше рынка (13-15,25%). Тогда как банки с европейским капиталом редко когда предлагают выше 14,5% годовых, а Райффайзен Банк Аваль и вовсе платит всего 9,75% за год «аренды» ваших гривневых сбережений. «Не исключаю, что будем более активными в своей процентной политике», - сказал Владимир Кравченко. Казначей объясняет, что раньше ставки были низкими, поскольку предложение гривны превышало спрос на нее в виде кредитов. «Осенью мы увидим обратную ситуацию, когда спрос на кредитование вырастет, а ликвидности стало меньше. Поэтому начнется объективный процесс конкуренции между банками процентными ставками. Думаю, рост ставок на 1-2 п.п. стоит ожидать в течение осени», - спрогнозировал он.

Если ставки вырастут, то выиграют только вкладчики, тогда как заемщикам придется платить больше, а у банков снизится маржинальность. «Ставки по кредитам, в отличие от ставок по депозитам физических лиц, идут в фарватере жесткой монетарной политики НБУ, увеличиваясь следом за учетной ставкой. Поэтому я бы ожидал в первую очередь снижения маржинальности банков, которая выросла с началом цикла увеличения ставок. А большая вероятность увеличения ставки на ближайшем заседании НБУ не будет способствовать снижению стоимости кредитов», - отметил Михаил Демкив.
 

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