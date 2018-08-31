Россия не является лидером по инвестициям в Украину – эксперт

Российская Федерация не является лидером по объему прямых иностранных инвестиций в Украину в первом полугодии, так как нужно учитывать данные об оттоке и переоценке инвестиций.

Об этом написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в соцсети Facebook, называя выводы о лидерстве России по объемам прямых инвестиций в Украину в первом полугодии манипулятивными.

"Приток прямых иностранных инвестиций - 436 миллионов долларов. Снижение инвестиций и другие операции (в том числе переоценка капитала) - 409 миллионов долларов. Чистый прирост - ниже 27 миллионов долларов за первое полугодие", - пояснил Демкив, комментируя показатели по РФ.

Кроме того, как отметил эксперт - львиная доля поступлений инвестиций из России - это бухгалтерские операции, а не реальные инвестиции. "Банки находятся под действием санкций, поэтому не могут погашать долг перед своими материнскими банками в РФ. Поэтому и вынуждены конвертировать его в капитал и надеяться на покупателя или сдачу банковской лицензии", - добавил Демкив.

Он напомнил, что в первой половине года "Сбербанк" докапитализировали на 8,3 миллиарда гривень, "ВТБ Банк" - на 2,2 миллиарда гривень, что в сумме составило 403 млн долл. или 92% общих поступлений инвестиций из РФ.