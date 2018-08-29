В 1-м полугодии прямые иностранные инвестиции составили $1,3 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 1-е полугодие составил 1 259,2 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля 2018 года составила 8 149,6 млн долларов.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 июля 2018 года составил 40 779,5 млн долларов.

Наибольшие объемы инвестиций на 1 июля 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 750,5 млн долларов и в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 120,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 1 квартал составил 519,2 млн долларов.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов.

Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в 1-м полугодии, млн долларов: