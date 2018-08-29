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В 1-м полугодии прямые иностранные инвестиции составили $1,3 млрд
14:04 29.08.2018 |
Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 1-е полугодие составил 1 259,2 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля 2018 года составила 8 149,6 млн долларов.
Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 июля 2018 года составил 40 779,5 млн долларов.
Наибольшие объемы инвестиций на 1 июля 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 750,5 млн долларов и в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 120,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 1 квартал составил 519,2 млн долларов.
Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов.
Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в 1-м полугодии, млн долларов:
|Всего
|из стран ЕС
|из других стран
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2018
|39 950,0
|31 044,3
|8 905,7
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2018
|31 590,8
|24 128,8
|7 462,0
|Поступило акционерного капитала нерезидентов
|1 259,2
|734,2
|525,0
|Выбыло акционерного капитала нерезидентов
|–278,7
|–162,5
|–116,2
|Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|58,6
|324,9
|–266,3
|из них: курсовая разница
|456,9
|321,6
|135,3
|Акционерный капитал нерезидентов в Украине на 01.07.2018
|32 629,9
|25 025,4
|7 604,5
|Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами)
|на 01.01.2018
|8 359,2
|6 915,5
|1 443,7
|на 01.07.2018
|8 149,6
|6 739,4
|1 410,2
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.07.2018
|40 779,5
|31 764,8
|9 014,7
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