Финансовые новости
- |
- 22.08.18
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.
Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом министров во время заседания в среду, предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/$1 после девальвации в текущем году до 30,1 грн/$1.
Согласно документу, в 2020 году ожидается снижение курс гривни до 30,2 грн/$1. Вместе с тем отмечено, что профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривни к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.
"С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривни до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте", - указано в стратегии
Кроме того, добавляет Минфин, постепенное повышение номинального обменного курса способствует достижению долгосрочного равновесия реального эффективного обменного курса, который, по данным Международного валютного фонда, является несколько заниженным на сегодня.
Исходя из указанных прогнозов, а также ожидаемых темпов прироста реального ВВП - на 3% в 2018 и 2019 годах, а также на 3,8% в 2020 году - Минфин ожидает роста номинального ВВП Украины в долларах с $106,3 млрд в прошлом году до $110,7 млрд в этом году, $134,2 млрд - в следующем, $147,4 млрд - в 2020 году.
Ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, который построен на базовом допущении плавной девальвации гривни - не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года. В частности, по итогам текущего года ожидается снижение курса гривни c 28,1/$1 до 28,5 грн/$1 (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4/$1 (плюс-минус 2 грн) на конец следующего года.
В негативном сценарии, который содержится в проекте и построен на допущении ухудшения внешней конъюнктуры, курс гривни может опуститься до 31,6 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу следующего года и 33,9 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) - к концу 2021 года.
Таким образом МЭРТ в базовом сценарии ожидает роста номинального ВВП Украины в долларах с $112,1 млрд в прошлом году до $125,7 млрд в этом году, $140 млрд - в следующем, $149,9 млрд - в 2020 году и $163,6 млрд - в 2021 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.
|Управляемая шизофрения. Как «выборы» в ОРДЛО расщепили рассудок Суркова
|Выплаты по ВВП-варрантам Украины в среднесрочном периоде маловероятны - Стратегия управления госдолгом 2018-2020гг
|Долар по вісім коштував 40 мільярдів - Олег Чурій про «стабільність Януковича»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему нельзя медлить с законом о защите прав кредиторов
|Позитивные настроения и жажда продаж недолго царили на межбанке
|В Украине ужесточат требования к новостройкам
|Операция под Горловкой. Что дает ВСУ полный контроль над поселком Шумы
|«Плечом к плечу» против России: Британия призывает США и Европу координировать санкции
|На валютном рынке Украины постепенно спадает напряжение
|Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста
Это интересно
|В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
|В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
|Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»
|В пользе искусственного интеллекта для бизнеса уверены 94% руководителей - опрос
|Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail
|В Аризоне начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями
|В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»