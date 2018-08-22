Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.

Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом министров во время заседания в среду, предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/$1 после девальвации в текущем году до 30,1 грн/$1.

Согласно документу, в 2020 году ожидается снижение курс гривни до 30,2 грн/$1. Вместе с тем отмечено, что профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривни к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

"С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривни до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте", - указано в стратегии

Кроме того, добавляет Минфин, постепенное повышение номинального обменного курса способствует достижению долгосрочного равновесия реального эффективного обменного курса, который, по данным Международного валютного фонда, является несколько заниженным на сегодня.

Исходя из указанных прогнозов, а также ожидаемых темпов прироста реального ВВП - на 3% в 2018 и 2019 годах, а также на 3,8% в 2020 году - Минфин ожидает роста номинального ВВП Украины в долларах с $106,3 млрд в прошлом году до $110,7 млрд в этом году, $134,2 млрд - в следующем, $147,4 млрд - в 2020 году.

Ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, который построен на базовом допущении плавной девальвации гривни - не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года. В частности, по итогам текущего года ожидается снижение курса гривни c 28,1/$1 до 28,5 грн/$1 (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4/$1 (плюс-минус 2 грн) на конец следующего года.

В негативном сценарии, который содержится в проекте и построен на допущении ухудшения внешней конъюнктуры, курс гривни может опуститься до 31,6 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу следующего года и 33,9 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) - к концу 2021 года.

Таким образом МЭРТ в базовом сценарии ожидает роста номинального ВВП Украины в долларах с $112,1 млрд в прошлом году до $125,7 млрд в этом году, $140 млрд - в следующем, $149,9 млрд - в 2020 году и $163,6 млрд - в 2021 году.

