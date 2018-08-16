Танк Т-72АМТ: Чем опасна украинская модернизация советского Т-72

Андрій Коваленко / Depo.ua

Видео испытаний танка Т-72АМТ у себя на странице разместил президент Петр Порошенко. Очевидно, что данную модель мы увидим в Киеве на параде ко Дню независимости Украины. Кроме президента Украины об испытаниях танка сообщила и пресс-служба "Укроборонпрома".

Там заявили, что модернизированный, по сути, советский Т-72, имеет возможность стрелять высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" предприятия Концерна ГККБ "Луч". У ракеты полуавтоматическое наведение по лазерному лучу и она способна на расстоянии до 5 км пробить не менее 750 мм брони. Это позволит уничтожить любой российский танк, даже Т-90. Таких ракет только за 2015-й год было поставлено в части в количестве 380 штук.

Сама же пушка Т-72АМТ осталась советской.

"Именно возможность ведения огня "Комбатом", является одной из главных особенностей Т-72АМТ, который является модернизированной версией Т-72А. Благодаря использованию нового высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км. Таким образом, дальность ведения огня танком Т-72АМТ в два раза больше чем у Т-72А", - пишет сайт "Укроборонпром".





Отдельно стоит сказать, что о модернизации Т-72А до вида Т-72АМТ Киевским бронетанковым заводом говорили еще год назад. В августе 2017-го новую машину представили и с того времени она проходит испытания на полигонах. Вполне возможно, что именно к 24-го августа этого года Т-72АМТ будет взят на вооружение, впрочем, на данный момент о таких планах не сообщается.

Кроме огневой мощи отдельное внимание специалисты "Киевского бронетанкового завода" уделили защите машины. Она в нем нового поколения, с элементами динамической защиты и противокумулятивными решетками. Последние прекрасно справились с вызовами войны на Донбассе. У модернизированного танка ними прикрыли заднюю часть башни и моторно-трансмиссионное отделение.

На защите хочется остановиться отдельно. На Т-72АМТ установлена модификация "Щит-72" комплекса динамической защиты "Нож", который представляет собой дальнейшее развитие последнего. Он разработан БЦКТ "Микротек". Да и в целом количество элементов защиты, как пассивных так и динамических, на Т-72АМТ существенно увеличили.

Кроме этого, особое внимание было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения. Новый танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами. Также в Т-72АМТ установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенными каналами связи, которые позволяют напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя. Речь идет о турецкой Aselsan и украинской "Лыбидь К2". К тому же, модификация Т-72АМТ получила современные спутниковые средства навигации.

Если говорить о прицельном комлексе модернизированного танка, то основой для дневных и ночных танковых боев является комбинированный обзорно-прицельный комплекс 1К13-49 "Неман" от Т-72Б, который обеспечивает обзор и наведение в телевизионном и инфракрасном каналах, а также полуавтоматическое лазерное наведение ТУР.

В общем приборы наведения в новой украинской машине от российских и белорусских конструкторов. На этом конструктивные "преображения" не завершаются. Т-72АМТ имеет 840-сильный российский дизельный двигатель В-84-1, правда отечественные производители в Харькове производят аналоги.

Также необходимо отметить замену пулемета на башне танка. Это позаимствованая у танка Т-64БВ - 12,7 мм пулеметная установка с дистанционным управлением.

В целом, можно говорить о достаточно успешной модернизации как для ВСУ, так и для экспорта. От Т-72 в мире откажутся еще не скоро, а у нас достаточно комплектующих для того, чтобы модернизировать советское прошлое. На момент развала СССР Украина располагала 1269 танками Т-72А.