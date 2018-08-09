Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

Антон Кобылянский / LIGA.net

АМКУ рассматривает четыре дела о возможном обмане клиентов мобильными операторами. Киевстар и Vodafone пожаловались на lifecell, а тот им ответил.

Антимонопольный комитет завершает исследование о деятельности сразу трех украинских мобильных операторов. Комитет проверяет, есть ли признаки недобросовестной конкуренции в рекламе 3G-интернета. В 2016 гожду Киевстар и Vodafone посчитали, что формулировки lifecell о "самом быстром 3G+ до 63,3 Мбит/с" и "самой большой сети 3G+" неправдивые, и подали жалобу в АМКУ. Желтый оператор не остался в долгу и пошел в контрнаступление.

LIGA.net решила выяснить, чем lifecell ответил Киевстар и Vodafone и что грозит операторам.

Призрак желтой лодки

То, что АМКУ начал расследование фактов возможной недобросовестной конкуренции со стороны lifecell, стало известно еще в конце 2016 года, когда против желтого оператора и было открыто два дела. Речь шла об использовании мобильным оператором в рекламе мобильного интернета некоторых тезисов о технологии 3G+. Компания позиционирует свою сеть 3G+ как самую быструю и самую большую 3G сеть в стране.

Тогда lifecell в своей рекламе явно подчеркивали свое скоростное преимущество по сравнению с другими 3G-игроками. Например, в ролике, где две лодки (красная и синяя) плывут на одной скорости рядом друг с другом, а третья желтая лодка сильно вырывалась вперед. Конкурентам это пришлось не по душе.

Прилетело в ответ

Как рассказала государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен, lifecell также подал жалобы на своих конкурентов в апреле прошлого года. Аргументация такая же, только рекламные формулировки другие. У Киевстар конкурент прицепился к названиям Супербыстрый 3G Интернет, Супербыстрый 3G в крупнейшей сети и Киевстар Национальный лидер 3G покрытия, а у Vodafone - Лидер скорости 3G. В 2017 году комитет открыл дела по этим жалобам и начал расследование.

Каждый при своем

В Vodafone традиционно не скрывают раздражения от маневров lifecell, а Киевстар отдает оценку действи конкурента на откуп АМКУ.

"Любой оператор стремится как можно громче и выразительнее рассказывать о своих сервисах, чтобы как можно больше людей ими воспользовались. Для этого нужно особое мастерство в области маркетинга и пиара. Но важно при этом не обманывать людей, завышая планки скоростей и выдумывая новые технологии. Это наш общий рынок, давайте на нем соблюдать рамки приличия", - говорит PR-директор оператора Виктория Рубан.

В lifecell признают, скорости 63,3 Мбит/с можно достичь только при наличии у абонента гаджета, который поддерживает технологию 3С-HSDPA/Triple Carrier HSDPA, ( эта технология является расширением базовой версии 3G и используется также и Киевстаром и Vodafone - Ред.) и отсутствия физических препятствий для распространения радиосигнала. В обычных сетях 3G максимальная скорость достигает лишь 42 Мбит/с.

В компании с обвинениями конкурентов не согласны."На наш взгляд, есть все основания полагать, что одновременное представление таких заявлений ( жалоб от Киевстар и Vodafone в АМКУ- Ред.) является скорее сознательным давлением, чем действиями, направленными на защиту прав абонентов", - отметили в пресс-службе оператора.

Будут ли штрафы

По словам Марии Процишен, исследование по всем четырем делам подходит концу. Скоро АМКУ рассмотрит его результаты и определит, что делать с операторами: оштрафовать, выдвинуть им рекомендации. Или же нарушение вообще не удастся зафиксировать.

Как говорит управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк, для того, чтобы определить насколько правдивой и полной является информация, распространяемая операторами в рекламе, АМКУ нужно было провести достаточно большой объем исследований, в том числе, провести замеры скорости, определить районы покрытия.

"Это не быстро, и, честно говоря, не дешево. С другой стороны, заявления находятся на рассмотрении с 2016-2017 годов, и, скорее всего, АМКУ не сидел на месте, а что-то уже собрал. И это мы скоро узнаем", - отмечает юрист.

Впрочем, вряд ли решения АМКУ окажут заметное влияние на поведение участников рынка, отмечает телеком-эксперт Роман Химич.

"Просто иногда компании не могут удержаться от искушения и пытаются что-то доказать друг другу", - говорит он. И это доказывания превращается в годы разбирательств.