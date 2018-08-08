Украинские банки во II-кв. 2018 сосредоточились на работе с населением – обзор НБУ

Деятельность украинских банков в апреле-июле 2018 года была сосредоточена на роботе с населением, сообщается в обнародованном на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) "Обзоре банковского сектора" за август.

Банки, в частности, продолжили интенсивно кредитовать население: во втором квартале по сравнению с первым чистые гривневые кредиты физическим лицам возросли на 7,4%. Благодаря этому статистически улучшилось качество кредитного портфеля - доля нерабочих кредитов на конец июня составляла 55,7% против 56,4% на начало апреля.

В отчетном периоде наблюдались и высокие темпы притока гривневых депозитов физических лиц – рост во втором квартале к первому составил 8,7%. При этом более двух третей депозитов было привлечено на срок до шести месяцев.

В то же время вклады в иностранной валюте сократились на 0,4% за квартал.

Портфель корпоративных кредитов в указанном периоде претерпел сезонное сокращение из-за погашения займов крупными госпредприятиями и коротких кредитов табачными и аграрными компаниями. В результате чистые кредиты субъектам хозяйствования во втором квартале по сравнению с первым сократились на 3,8%.

Вместе с тем, банки ожидают сезонное восстановление кредитования бизнеса в третьем квартале.

Средства бизнеса во втором квартале только начали возвращаться в банки после сезонного оттока в начале года. Квартальный прирост вкладов составил 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

Процентные ставки по депозитам в отчетном периоде почти не изменились ввиду отсутствия предпосылок для дальнейшего снижения.

Средняя доходность 12-месячных вкладов для населения находилась в пределах 14,1-14,3% годовых. При этом банки до сих пор почти не дифференцируют депозитные ставки в зависимости от срочности: еще в начале мая ставка по шестимесячным депозитам превышала ставку по 12-месячным, и только в конце квартала ставки выровнялись. Поэтому население не имеет стимула вкладывать гривневые средства на длительный срок.

Ставки по годовым депозитам в долларах США находились на историческом минимуме – 3,3% годовых.

Стоимость новых кредитов корпорациям повысилась на 0,6 процентных пункта (п.п.) – до 16,1% годовых, по кредитам населению не изменились и находились на уровне 30% годовых.

Согласно обзору, в третьем квартале банки ожидают сохранения устойчивого притока депозитов и роста кредитов населению.

Ключевой риск работы банковского сектора - запоздалое возобновление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

"Отсутствие четких сигналов о продолжении программы может существенно снизить склонность банков к кредитованию и замедлить приток средств клиентов, в частности депозитов в гривне. Несмотря на это, сегодня банковский сектор устойчив к внешним шокам и готов стабильно работать при любом вероятном макроэкономическом сценарии", - отмечено в документе.

НБУ также сообщил, что в третьем квартале он намерен завершить стресс-тестирование 25 наиболее значимых для сектора банков. При этом ожидается, что подавляющее большинство из них не потребует дополнительного капитала.