Засуха в помощь. В нынешнем году мы вновь увидим хороший расклад для украинских аграриев

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Международный совет по зерну (IGC) недавно пересмотрел перспективы глобального сбора пшеницы в сторону уменьшения на 16 млн т до 721 млн т. Это будет самый низкий урожай после сезона 2013-2014 гг. Причем из-за жары страдают урожаи в самых разных странах, от Великобритании до Австралии. В соседней России урожай в этом году будет на 20% ниже прошлогоднего. Эксперты полагают, что экспорт российской пшеницы может снизиться на 18%, а ее стоимость на внутреннем рынке вырастет на 20-30%.

Украина на фоне других стран оказалась в очень хорошей ситуации: хотя в конце весны всех напугала перспектива засухи, позднее погода "исправилась" - прошли затяжные дожди. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, прогноз урожая зерновых в стране на этот год остается на уровне 2017 г. - в объеме 60 млн тонн и более (в 2017-м было собрано 61,3 млн т зерновых).

Конкретно по пшенице 3 августа Минагропрод Украины повысил прогноз урожая на 1 млн тонн - до 24 млн тонн. По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 г. составит 55/45. По данным министерства, в прошлом году урожай пшеницы составил 26,2 млн т. Всего же Украина по состоянию на 3 августа намолотила 26,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с 8 млн га (81% прогноза по этим культурам) при урожайности 33,2 ц/га.

Проблема, однако, в том, что в нынешнем году качество зерна в Украине ухудшилось из-за затяжных дождей. Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко на брифинге рассказала журналистам: "Из-за такого климата, который был в Украине, качество зерна ухудшилось". В частности, по ее словам, началось почернение колоса зерна и началось развитие грибковых заболеваний. Причина - проливные дожди, которые накрыли Украину почти на две недели, затопив Киев и Львов.

Но не всем культурам дожди повредили. "Что касается поздних культур, кукурузы, подсолнечника и сои, которые остались на полях, то для них произошло смягчение метеорологических условий, улучшилось увлажнение грунта, - сказала Адаменко. - В конце концов, на юге был остановлен бездождевой период и благодаря тому, что повысилась влажность грунта, продолжительность жизни этих культур будет продлена, а чем она длиннее, тем выше урожай".

"В Украине будет снижение урожая, но только в группе ранних зерновых. Речь о колосовых культурах - пшеница, рожь, ячмень. Более поздние культуры, включая кукурузу, должны показать хорошие результаты. Но в любом случае из-за погоды будут проблемы с качеством - в некоторых областях из-за высокой влажности пшеница начала прорастать прямо в колосьях, - сказал в комментарии "ДС" гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. - То есть урожай мы можем собрать нормальный, но зерно утратит свою ценность. Мировые цены на зерно уже выросли, но это совсем не значит, что вырастут и доходы украинских аграриев. Если мы планировали собрать хорошую пищевую пшеницу, а вместо этого соберем фуражную пшеницу 6-го класса, то и доходы от нее будут соответствующие. Кроме того, цены на продукцию растут медленнее, чем цены на материальные ресурсы, такие, как топливо и минеральные удобрения. Поэтому доходы АПК вовсе не растут линейно с ростом цен на зерно".

Игра цен

По информации Государственной фискальной службы, за 2017/2018 маркетинговый год украинские аграрии заработали $6,4 млрд на экспорте 39,4 млн тонн зерновых. Кукурузы было экспортировано 17,8 млн тонн на $2,86 млрд, пшеницы - 17,2 млн тонн на $2,83 млрд, ячменя - 4,3 млн тонн на $640 млн. При этом 99% всех зерновых отправились на экспорт морским транспортом (39 млн тонн). 306 тыс. т (0,8%) было экспортировано железнодорожным транспортом и почти 80 тыс. тонн (0,2%) - автомобильным.

С начала 2018/2019 маркетингового года и по состоянию на 1 августа Украина экспортировала 2,214 млн т зерновых - это на 9,4% меньше, чем год назад. Уже экспортировано около 930 тыс. тонн пшеницы, 592 тыс. т ячменя, 686 тыс. т кукурузы. Кроме того, экспортировано 2,3 тыс. тонн муки.

Чтобы поддержать отечественных производителей, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в І полугодии 2018 г. в рамках форвардной компании увеличила авансовые выплаты аграриям в 3 раза по сравнению с прошлым годом - до 606 млн грн. Предоставляя поддержку малому и среднему бизнесу, ГПЗКУ впервые присоединилась к системе аграрных расписок.

А с конца июля в портах Украины начали расти цены на продовольственную пшеницу. По данным ИА "АПК-Информ", это связано с повышением мировых цен, а также слабым пока поступлением на рынок зерна нового урожая и опасениями насчет его качества. Если в середине июля цены спроса на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса составляли в среднем 5850-6200 и 5750-6150 грн/т, то уже 1 августа цены спроса достигали 6400 и 6300 грн/т соответственно. И очевидно, что рост цен продолжится.

Возникает логичный вопрос: как скачки цен на зерно повлияют на стоимость, условно говоря, булки хлеба в магазине? Тем более, что эксперты уже спрогнозировали рост цен на продукты в целом.

С одной стороны, даже если бы собственного урожая не было вовсе, накопленных запасов хватает. Как сообщил Госстат, на 1 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника в Украине выросло на 35,5% - до 91,7 млн тонн. В частности, запасы пшеницы увеличились на 58,9% и составили 35,7 млн тонн, кукурузы - на 13,7%, до 33,1 млн т.

Еще один фактор - то, что расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2018 г. выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го (данные Госстата). При этом расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 12,7%, а животного - на 17,1%. Понятно, что такой рост производители неизбежно будут покрывать за счет розничных цен.

"Если вы посмотрите на динамику роста цен с начала года до сих пор, то вы и так увидите рост цен на хлеб в магазинах - от 70 до 90 копеек на килограмм выпеченного хлеба, - говорит Павел Коваль. - Но при этом мы делаем хлеб из прошлогодней пшеницы. То есть колебания цен в этом году на стоимости булки хлеба не скажутся еще долгое время. Но в целом цены будут расти - и на хлеб, и на муку, и на макароны. Вопрос только в том, какими темпами будет этот рост. Но это, кстати, общеевропейский тренд".

"Стоимость пшеницы на внутреннем рынке уже значительно выросла, и 100%-но это будет влиять на цену на хлеб, - говорит аналитик рынков зерновых и масличных культур Украинского клуба аграрного бизнеса Ольга Харабара. - Но нельзя сказать, что это будет основным фактором, - только одним из. В структуру себестоимости хлеба входит много всего - та же электроэнергия, например. Понятно, что пшеница - это 80% стоимости хлеба. Сегодня мукомольные предприятия закупают пшеницу примерно по 5700-5800 грн/т, и уже сейчас они не могут конкурировать даже с трейдерами - те предлагают производителям более высокую закупочную цену".

Однако, по словам эксперта, Минагропрод Украины уже готовит к подписанию меморандум, в котором будут четко прописаны ограничения по экспорту продовольственной пшеницы. Задача документа - предотвратить возможный коллапс на внутреннем рынке из-за слишком высокого спроса на внешнем. Такая система - ежегодного подписания ограничительного меморандума - действует все последние годы, что позволяет соблюсти баланс между экспортными поставками зерновых и потребностями внутреннего рынка.

О кукурузе говорим отдельно

Вполне вероятно, что нынешний год даст Украине рекордный урожай кукурузы - именно из-за затяжных дождей в июле. Об этом журналистам рассказала замдиректора компании "ПроАгро Груп" Мария Колесник. "В наших прогнозах мы увеличили потенциальную урожайность на 15% и поэтому наша оценка объемов производства кукурузы в текущем году - это 30,9-31 млн т, - отметила она. - Это рекордный показатель, если в дальнейшем погодные условия не внесут свои коррективы. В итоге это может привести к тому, что общий объем производства зерна в стране может достигнуть 64,5-65 млн тонн".

О том же самом 31 июля заявил министр сельского хозяйства Украины Максим Мартынюк. По его словам, Украина в 2018 г. может собрать рекордный урожай кукурузы - 27-28 млн т, а продажи этой культуры в Китай вырастут на 10% из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Для сравнения: в 2017 г. Украина произвела 24,1 млн. тонн кукурузы. В маркетинговом сезоне 2017/18 Украина продала в Китай 2,6 млн тонн кукурузы, а общий ее экспорт достиг 16,6 млн т. Уже сейчас, в начале августа, экспортные цены на украинскую кукурузу быстро растут по мере того, как переработчики в странах-импортерах торопятся контрактовать зерно будущего урожая в качестве альтернативы очень дорогой пшенице.

Итак, в нынешнем году мы вновь увидим хороший расклад для украинских аграриев. Весенние тревоги не оправдались, значительного падения урожая не будет. Жаль только, что рост цен на продукты это не остановит. С другой стороны, быть может, по итогам этого года украинский АПК, наконец, начнет инвестировать в перерабатывающую инфраструктуру...