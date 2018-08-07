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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГФС хочет получать от банков информацию о личных счетах ФЛП

11:32 07.08.2018 |

Экономика

 Майя Яровая / AIN.UA

Государственная фискальная служба направила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, имеющим счета как физлица. Об этом в своем Facebook сообщил и.о. заместителя Председателя ДФС Евгений Бамбизов. По его мнению, такие меры позволят ГФС обеспечить «адекватное налогообложение максимального круга ФЛП», которые ранее могли уклонятся от декларирования доходов, получая оплаты за товары и услуги на личные банковские счета вместо корпоративных.

Бамбизов сообщил, что по статистике, официальными банковскими счетами в Украине пользуется только половина всех зарегистрированных ФЛП: 964 000 из 1,9 млн самозанятых украинцев. «Значит ли это, что вторая половина не пользуется услугами банков? Опыт и здравый смысл показывают, что это не так. Просто значительная часть предпринимателей для получения платы за услуги или товары пользуется счетами, которые они открыли на себя же как на физлиц», - подчеркнул зампред ГФС.

«Налоговики об этом знают - в конце концов, все мы покупаем товары через интернет, - но проверить всех ФЛП не имеем возможности».

По его инициативе 1 августа состоялась встреча ГФС с представителями крупнейших банков в стране, на которой стороны обсудили механизм передачи банками сведений об открытии всех без исключения счетов, включая счета физических лиц.

«ГФС направила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, имеющим счета как физлица. С этим массивом информации мы будем работать для привлечения к адекватному налогообложения максимального круга ФЛП».

Он также заявил, что в дальнейшем ведомство планирует настроить непрерывный обмен информацией с банками. Таким образом, физлица-предприниматели больше не смогут скрывать свои настоящие доходы через физсчета.

Ранее ГФС получало от банков сведения об открытии/закрытии юридических счетов компаний и филиалов, а также корпоративных счетов ФЛП, после чего, не позже одного рабочего дня, ведомство ставило новый счет предпринимателя на учет или снимало закрытый. Порядок представления уведомлений об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых учреждениях в контролирующие органы утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 18.08.2015 №721.

Однако в Офисе крупных плательщиков налогов при ГФС обнаружили, что «информатизация банковского сектора, а также расширение спектра электронных услуг финансовыми учреждениями клиентам через системы электронного банкинга, могут нести в себе риски сокрытия реального объема поступлений предпринимателя от осуществления им деятельности». Потому и предложило банкам отчитываться о всех без исключения счетах ФЛП, в том числе личных.

Когда новый механизм вступит в силу и банки начнут передавать в налоговую сведения о физсчетах ФЛП - не уточняется. В сообщении ГФС говорится лишь, что на вчерашней встрече «заложены основы такого механизма, а также определены действенные направления его реализации во взаимодействии с банковским сообществом». Однако Бамбизов в своем посте призвал ФЛП обратить внимание на данную информацию и начать декларировать доходы в полном объеме уже сейчас.

В Офисе крупных наплательщиков при ГФС на запрос AIN.UA ответили, что пока состоялось лишь предварительное обсуждение механизма и окончательных решений по внедрению данной практики еще нет.

«Проектные работы еще ведутся. Окончательное решение - в процессе обсуждения, результатом которого будет внедрение оптимального взаимодействия с банковским сообществом. Как только будет разработан механизм, мы обязательно об этом сообщим».

AIN.UA обратился за комментарием к юристам.

Анна Кухар, адвокат, управляющий партнер компании JUNIVERSO

Борьба со злостными неплательщиками налогов продолжается. Союз банкиров и фискалов на этом пути достаточно силен. Результат такого союза очевиден - банковская тайна постепенно растворяется, а возможность отслеживания незадекларированных доходов - увеличивается. Это прослеживается во многих последних изменениях в законодательстве Украины. Яркий пример - последние изменения в Положение об открытии банковской тайны.

Обсуждение ГФС и банков обмена информации об открытии/закрытии счетов плательщиками налогов - следующий шаг на этом пути.

Однако, только обсуждение этой темы не означает, что такая информация будет предоставляться в фискальную службу уже завтра. Речь идет пока только об представлении информации об открытии/закрытии счетов плательщиков налогов, а не о движениях по таких счетах.

Для реализации задуманного необходимо внести ряд существенных изменений в законодательство, опять же, и в Положение об открытии банковской тайны, и в Налоговый кодекс Украины, и в ряд других действующих нормативных актов.

Поскольку речь идет не только о контроле бизнес-операций, но и контроле движения личных средств граждан, то автоматически подтягивается вопрос защиты конституционных прав о неприкосновенности частной жизни.

Следует заметить, что обмен подобной информацией между банками и контролирующими органами не является новшеством или изобретением украинских фискалов. Контроль движения денежных средств физических лиц интересует государственные органы по всему миру. Это одна из ключевых возможностей наполнить государственный бюджет и дисциплинировать налогоплательщиков.

Татьяна Бережна, старший юрист ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

«Мотивация налоговых органов понятна: использование ФЛПом счета, открытого как для физического лица с целью получения оплат за его услуги или товары, которые не облагаются налогом, может привести к сокрытию реального объема доходов предпринимателя. Понятно, что платить налоги в порядке и размерах, установленных законом - конституционная обязанность каждого.

Однако, с другой стороны, одним из принципов налогового законодательства Украины является экономичность налогообложения. Он предусматривает, что объем поступлений в бюджет должен значительно превышать затраты на их сбор и администрирование. Следовательно, данная инициатива фискальных органов заставляет задуматься о следующем:

* во-первых, насколько такие нововведения фактически увеличат поступления в государственный бюджет? Ведь конвертационные центры и теневая экономика в офшорах являются более глобальными проблемами.

* Во-вторых, какой объем ресурса (человеческого, программного обеспечения) нужен, чтобы обеспечить обработку полученной информации, и сколько времени, чтобы это вылилось в конкретные показатели поступлений в бюджет?
 

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