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Национальный банк продлил на час работу своей системы электронных платежей — до 19:00
17:43 06.08.2018 |
Соответствующие изменения заложены в решении НБУ №472-рш. При этом, как и прежде, первые межбанковские платежи каждый день отправляются с 8:30.
«Если прежде платежи можно было отправить до 18:00, то теперь банки смогут делать это до 19 часов. Вопрос лишь в том, станут ли они это делать. Ведь кроме прочего, это вынудит банки на час продлить работу всех связанных специалистов. В том числе, и службу финансового мониторинга. Допускаю, что некоторые финучреждения продлят график работы. Но массовым это явления скорее всего не станет», - прокомментировал нововведение финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Напомним, что через СЭП, которой сегодня исполнилось 25 лет, в стране проходят почти все гривневые платежи между банками - 97% (только 3% идет через корсчета). Когда она не функционирует - перечисления переносятся на следующий операционный день. На 1 июля участниками системы было 177 учреждений - Госказначейство, все банки и филиалы некоторых из них. В среднем за день СЭП сейчас обрабатывает 1,4 млн. начальных платежей на 100 млрд грн. За первое полугодие 2018-го она провела 168,6 млн платежей на 12 трлн грн.
«Продление работы системы - безусловно положительный шаг, который позволяет решить множество проблем с вечерними срочными проводками. Они случаются достаточно часто, и не только на граничных датах по налоговым платежам. Но и в текущей деятельности клиентов. Мы готовы продлевать сроки работы отделений, чтобы пользоваться новыми возможностями СЭП», - отметил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Этим дело может не ограничится. В Нацбанке продолжают рассматривать целесообразность перевода СЭП в круглосуточный режим работы. И активно обсуждает сейчас это с банковским сообществом.
Кроме того, решением НБУ №472-рш департаменту информационных технологий Нацбанка позволили самостоятельно принимать решение о продлении работы системы электронных платежей (СЭП) регулятора на час (но не более). Такое продление позволяется в двух случаях: при возникновении технических проблем в сети НБУ либо по ходатайству других департаментов центробанка.
Как и прежде, решения о работе нацбанковской платежной системы принимается правлением НБУ. При этом платежный департамент регулятора обязан сообщать банкам об изменения графика работы СЭП не позже 12 часов предшествующего дня (выходному либо праздничному).
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